У хабаровчан есть повод вспомнить школьный курс математики

Сегодня, 14 марта, многие страны мира отмечают один из самых необычных праздников. Это Международный день числа «Пи» (обозначается как π) — математической константы, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру.

Дату впервые отметили в 1988 году, в научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-Франциско, а придумал этот неофициальный праздник годом ранее физик Ларри Шоу. Он подметил, что в американской системе записи дат день 14 марта — 3/14 — совпадает с первыми разрядами числа π — 3,14.

В цифровом выражении π начинается как 3,141592... и имеет бесконечную математическую продолжительность. Но в повседневных вычислениях мы пользуемся упрощённым написанием числа, оставляя только два знака после запятой, — 3,14. Как считают специалисты, это значение было открыто ещё в древности. Его использовали при строительстве знаменитой Вавилонской башни. Однако, недостаточно точное исчисление числа «Пи» привело к краху всего проекта. Возможно, что эта математическая константа лежала в основе строительства легендарного храма царя Соломона.

Примечательно, что Международный день числа «Пи», случайно или умышленно, совпадает с днём рождения одного из наиболее выдающихся физиков — Альберта Эйнштейна. Учёные и любители математики очень ценят этот праздник, отмечая его разнообразными научными и кулинарными мероприятиями.