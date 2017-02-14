Хабаровский "Амур" остался без финна

Финский форвард хабаровского «Амура» Кристана Куусела планирует продолжить нынешний сезон в Европе. Руководство клуба из дальневосточной столицы пошло навстречу легионеру и расторгло контракт по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кристиан Куусела провёл в составе «тигров» 52 игры, в которых набрал 21 результативный балл: забросил семь шайб и сделал 14 голевых передач, при показателе полезности «-3». По информации пресс-службы хабаровского клуба, финский форвард выполнил 39 силовых приёмов, получил 18 минут штрафа, блокировал 13 бросков, девять раз заставлял противника нарушить правила, а его среднее время на площадке составило 18 минут и 13 секунд.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что нападающий перешёл в «Амур» в июне 2016 года. Кристиан Куусела являлся лучшим бомбардиром Финской хоккейной лиги. В дружину из дальневосточной столицы легионер пришёл вместе со своим соотечественником Теему Рамстедтом.

Скоро «Амур» останется без ещё одного игрока. Агентство сообщало, что после заключительного матча сезона команду покинет Илья Горохов. Встреча с ярославским «Локомотивом» станет заключительной в спортивной карьере защитника.