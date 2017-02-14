Картина дня в Хабаровском крае: праздники, крыши, гаджеты и 18+

Сегодня хабаровчане в числе первых в стране отмечают сразу несколько неформальных праздников. Наряду с Днём влюблённых (об этом мы не стали писать, потому что коллеги по цеху сделали всю работу за нас на два года вперёд, спасибо!) повод для радости, обмена приятными словами и улыбок есть у компьютерщиков и любителей печатных книг. Для последних, кстати, священнослужители храма Покрова Пресвятой Богородицы подготовили сюрприз — своим прихожанам они подарят экземпляры Евангелия. А РИА «Восток-Медиа» напомнило читателям о том, что сегодня особенный день у видеохостинга YouTube — сайту исполняется 12 лет. В обеденный перерыв мы даже посмотрели несколько милых роликов о родном городе, что и вам советуем сделать, если вы по каким-то причинам до сих пор не успели.

Хабаровчане так и не дождались выхода на линию автобусов маршрута № 70, который должен был связать Волочаевский Городок с улицами Лейтенанта Орлова и Местной. Администрация города обещала запустить его в начале февраля, но в дело вмешалось управление Федеральной антимонопольной службы. Один из перевозчиков, которого не допустили к конкурсу на распределение этого маршрута, обратился в надзорное ведомство. Теперь мэрии предстоит очередная порция разбирательств. Ходят слухи, что предприниматель, который подал жалобу, сам в прошлом нарушал условия конкурса на своих маршрутах. Так это или нет, узнаем в скором времени. В любом случае, ситуация с автобусами в Хабаровске не перестаёт удивлять.





Вторник отметился несколькими пикантными новостями. Так, комсомольскую преподавательницу в социальных сетях осуждают и призывают к приличиям её ученики. Студенты строительного техникума считают фотографию, которую педагог использовала для своей аватарки, чересчур откровенной и неподобающей для статуса сотрудника образовательного учреждения. Тем временем в Хабаровске стражи правопорядка задержали подозреваемых в организации занятий проституцией. Двоих мужчин, один из которых в прошлом уже имел похожие проблемы с законом, «накрыли» во время расчётов в банном комплексе. Там же обнаружили и двух «жриц любви». Весёлую компанию ждут разбирательства по уголовным и административным делам.





Хабаровский краевой театр драмы, вдохновившись благотворительной акцией «кофе по-итальянски», запустил продажу «подвешенных» билетов. Теперь горожане могут приобрести «проходку» на любой спектакль культурного учреждения и оставить её в специальном ящике. Билеты передают в Минсоцзащиты региона, откуда их распределяют между нуждающимися. Таким образом, малообеспеченные и маломобильные граждане могут бесплатно сходить в театр.





И снова об алкоголе: редакция РИА «Восток-Медиа» протестировала мобильное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», с помощью которого можно проверить магазинный алкоголь на контрафакт. Использовали два iPhone и один Asus, получили не самые впечатляющие результаты и добились объяснений у разработчиков этой программы. Софт обещают «допилить», так что в скором будущем, вероятно, проверим его ещё раз.





Вновь о крышах и сосульках: работники коммунальных организаций чистят кровли от снега и наледи без страховки. Люди пренебрегают элементарными мерами безопасности, подвергая риску как собственные жизни, так и пешеходов. Впрочем, некоторые сотрудники «управляек» подходят к своим обязанностям креативно — они ограждают от прохожих весь двор, вынуждая жильцов пробираться к подъездам под сосульками. За экстремальным весельем, тем временем, наблюдает краевой Следком.





В завершение обзора хотим напомнить о природной аномалии, которую заметили бдительные хабаровчане. В пригороде дальневосточной столицы раньше времени распустилась верба. Это не первый подобный случай в регионе - в 2014 году подобное явление наблюдали в январе. Тогда вербе не помешали и сорокаградусные морозы.



