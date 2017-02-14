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Цены на социальное такси в Хабаровском крае держат на уровне 2016 года: РИА "Восток-Медиа"
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Цены на социальное такси в Хабаровском крае держат на уровне 2016 года

Цены на социальное такси в Хабаровском крае держат на уровне 2016 года
В первую очередь услугу оказывают инвалидам-колясочникам
вчера, 18:55
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае стоимость поездки в социальном такси решили оставить на уровне расценок прошлого года. Почасовой тариф для жителей дальневосточной столицы составляет 177 рублей, а для комсомольчан — 187 рублей. В эту цену уже включена работа сопровождающего, который поможет инвалиду разместиться в салоне автомобиля, а также покинуть его.

«Главная особенность нашего такси заключается в том, что вместе с машиной можно заказать услугу сопровождения, — озвучила начальник отдела стационарных учреждений и социального обслуживания министерства социальной защиты населения Хабаровского края Наталья Варламова. — В этом случае квалифицированный сотрудник поможет выйти из дома, сесть в автомобиль, выйти из машины, добраться до места назначения и вернуться обратно. Именно в такой помощи нуждаются инвалиды, престарелые люди, которые не могут самостоятельно передвигаться на большие расстояния».

Чиновник отметила, что расценки социального такси остаются значительно ниже рыночных, так как услуга должна быть доступна малообеспеченным клиентам. Как и в прошлом году, стоимость одной поездки составляет около трети от среднего регионального тарифа.

Сегодня услугой в Хабаровском крае могут воспользоваться инвалиды 1, 2 и 3-й групп, а также граждане старше 80-ти лет. Поехать на такой машине можно лишь в случае социальной необходимости в учреждение обслуживания. Это может быть больница, дом культуры, спортивный объект, банк или аэропорт. Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, вызывать такси разрешено неограниченное число раз. Для этого необходимо предварительно оставить заявку. Воспользоваться услугой можно в порядке очереди, но преимущество при вызове автомобиля будут иметь инвалиды и дети-инвалиды, которые передвигаются на креслах-колясках.

 
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