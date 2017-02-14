Хабаровские хоккеисты сразятся за "Даманскую сталь"

Юные спортсмены, занимающиеся хоккеем с мячом, сразятся за победу в турнире «Даманская сталь». Соревнования памяти Станислава Миронова пройдут в Хабаровске в третий раз. Участие в них примут восемь команд 2006-2007 годов рождения из дальневосточной столицы и, возможно, из посёлка Хор.

«Игры пройдут в арене «Ерофей» со 2 по 5 марта. Они также станут шестым этапом Дальневосточной хоккейной лиги. Матчи проведут одновременно на двух половинах поля, игры пройдут в формате два тайма по 20 минут», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель краевой федерации хоккея с мячом Олег Зиганшин.

Федерация организовала турнир в 2015 году по инициативе городской общественной организации. Таким образом «Даманцы» почтили память участника боевых действий на острове Даманский и игрока хабаровского хоккейного клуба Станислава Миронова. Победителями первых соревнований стала команда «Ерофей». Помимо медалей и кубка они получили звание даманцев и их логотип на форму. В прошлом году подопечные Германа Янцена вновь стали лучшими на этих состязаниях.

Планируется, что игры посетят представители городской и краевой власти, а также сами даманцы. Церемония открытия турнира пройдёт 2 марта и начнётся в 12:00.