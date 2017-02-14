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Хабаровским велосипедистам мэрия даст больше свободы

Хабаровским велосипедистам мэрия даст больше свободы
На тротуарах по улице Пионерской власти хотят обустроить выделенные дорожки
вчера, 17:25
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Тротуары улицы Пионерской в Хабаровске в будущем могут стать уже для пешеходов, зато доступнее для велосипедистов. Обустроить там выделенные дорожки для безмоторных двухколёсных средств передвижения планирует мэрия. В администрации считают, что ширина тротуара позволяет организовать движение для велосипедистов и пешеходов так, чтобы они не мешали друг другу, а пересечения Пионерской с другими улицами придётся делить с автолюбителями.

«Обустройство таких дорожек позволит велосипедистам из южного района города свободно добраться до центра или обратно. Сейчас мы просчитаем стоимость проекта и другие параметры. Пока неизвестно, будет ли этим заниматься инвестор, либо финансирование пойдёт из городской казны», — рассказал на заседании комитета по соцвопросам Хабаровской городской Думы начальник управления по физической культуре и спорту местной администрации Александр Леонов.

При этом он отметил, что горожан нужно приучать к культуре поведения и уважению велосипедистов. Видя, что перед ними специальная разметка, люди всё равно продолжают идти по ней, несмотря на то, что двухколёсный транспорт едет навстречу. Выслушав чиновника, народные избранники поддержали предложенную идею.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», городская Дума не первый раз поднимает вопрос о велодорожках. Ещё полтора года назад представители администрации и депутаты обсуждали варианты площадки для оборудования такой зоны — рассматривали микрорайон Ореховая Сопка, дамбу возле арены «Ерофей», набережную или парк «Динамо», бульвары в центре Хабаровска. Однако все идеи «утыкались» в вопросы безопасности и благоустройства при организации дорожек. В краевом центре даже проводили общественные слушания, которые так и остались обсуждением.

 
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Комментарии
  • Старик  (вчера, 20:57 )

    Хорошее начинание. Только по ним будут катать детишек в колясках наглые мамочки и рычать на объезжающих их велосипедистов: "Тебе мало места МЕНЯ с РЕБЁНКОМ объехать!?".

  • Сова  (вчера, 21:47 )

    А почему мамочки с колясками вдруг по-вашему - наглые ? Вы случайно не попутали или забыли понятия, кто кому должен уступать?

  • Старик  (вчера, 21:55 )

    Всё ясно, Сова уже подтвердила догадку. Александр Леонов, теперь понятно для кого вы будете строить светящиеся "велодорожки"? Назовите уже сразу их светящимися коляскодорожками.

  • Canta  (8 минут назад)

    Мамашкам всегда на всё покласть. Тем более, если она со своим чадом. И велосипедисты должны объезжать, и машины, если она на красный или не по зебре прётся. И поезда и электрички



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