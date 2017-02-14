Хабаровскую водку "с самолётом" сканируют на контрафакт не все гаджеты

Редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» протестировала приложение для смартфона, которое выпустила Федеральная служба регулирования алкогольного рынка. Программа сканирует акцизную марку и определяет её подлинность — так, во всяком случае, утверждали создатели. Агентство уже сообщало, что специальную программу сотрудники ведомства разработали для того, чтобы каждый покупатель с помощью своего гаджета самостоятельно мог определить качество приобретаемого спиртного. Фактически же проверить алкогольный напиток на контрафакт в ближайшее время удастся далеко не всем владельцам смартфонов.

















Приложение «АнтиКонтрафакт Алко» доступно в официальных магазинах платформ Android, iOS и Windows Mobile. Оно распространяется бесплатно. Для тестирования использовались смартфоны моделей Asus Zenfone2 Z551ML, iPhone SE и iPhone 6S, а также три бутылки спиртного в алкогольном отделе магазина популярной торговой сети, бутылка водки из стратегических запасов редакции РИА «Восток-Медиа» и немного рабочего времени.













Найти программу Росалкогольрегулирования в Play Market и Apple Store несложно — достаточно воспользоваться поиском по ключевому слову «егаис». Приложение весит чуть больше шести мегабайт. После установки необходимо зарегистрироваться. И первый вопрос, который возникнет у любого владельца смартфона, — зачем столько обязательных полей для создания аккаунта? Кроме никнейма, пароля и электронной почты, софт требует указать свои фамилию, имя и отчество, а также номер мобильного телефона и дату рождения. После регистрации пользователю становится доступна карта города — в данном случае это Хабаровск. Там отмечено количество торговых точек с лицензией на продажу алкогольных напитков в каждом районе города, а также указаны названия и адреса конкретных магазинов. Правда, не все: например, один из алкомаркетов сети «Дилан», который работает на улице Льва Толстого, 5, на карту не попал.

















Отсканировать можно как штрих-код на чеке, который выдают покупателю в магазине, так и саму акцизную марку, которая наклеена на каждой бутылке. «Проверка» состоит из двух этапов — приложение по очереди определяет два цифровых кода, зашифрованных в стикере. Тут и кроется главное разочарование для владельцев гаджетов определённых брендов: первую часть акциза программа сканирует моментально, а вторую просто «не видит».





Для чистоты эксперимента РИА «Восток-Медиа» проверило четыре бутылки с разными напитками. Три из них мы взяли с полок алкогольного отдела в близлежащем магазине: вино, шампанское и коньяк. Во всех случаях «АнтиКонтрафакт Алко», оперативно прочитав один из цифровых кодов, отказывалось определять другой при использовании смартфона на операционной системе Android. «Яблочные» телефоны успешно отсканировали все напитки и определили их марку.









Четвёртым опытным образцом стала водка местного производства с региональным знаком качества «Наш выбор 27». Но и «самолёт» не помог разработке программистов федерального ведомства сверить данные с сервером ЕГАИС через смартфон Asus. А вот оба iPhone с задачей справились.





О неполадках в работе программы «АнтиКонтрафакт Алко» рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Алексей Кружалин. Именно он презентовал этот софт накануне, в ходе выездного совещания надзорного ведомства в правительстве Хабаровского края.

«Приложение работает, но есть небольшой нюанс. Это связано с работой смартфонов: они считывают марку, фотографируя её, а потом распознают. Есть телефоны, у которых камера работает по своему определённому алгоритму: она резко фокусируется и не находит фокус. Это зависит от модели телефона. На всех смартфонах, которые распространены массово, мы программу протестировали. К сожалению, подстроить её под весь рынок гаджетов невозможно, потому что у каждого своя внутренняя операционная система и свои правила работы с камерой — это ведь не сканер. У нас есть соответствующее заключение наших технических специалистов о том, что проблемы связаны с этим. Конечно, по мере выхода новых телефонов мы будем дорабатывать нашу программу», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Алексей Кружалин.

Чиновник также прокомментировал обязательное указание в приложении персональных данных пользователя. По словам Кружалина, эту функцию в скором времени переработают. Сейчас она нужна для того, чтобы принимать жалобы от граждан в соответствии с законодательством — не анонимно, а открыто.

«Программа никуда не передаёт персональные данные пользователя. Но регистрация нужна для того, чтобы отправить жалобу в надзорное ведомство. Дело в том, что любое заявление, поданное гражданином, по закону не должно быть анонимным. Мы постараемся в ближайшее время разделить авторизацию и функцию сообщения о нарушениях, перенесём регистрацию и привяжем её непосредственно к кнопке «Отправить жалобу». При этом функция сканирования акцизной марки будет доступна без авторизации. Уведомление о нарушении продажи без регистрации и указания личных данных пользователя будет недоступно, потому что без этой информации прокуратура нам откажет в инициировании проверки по факту нарушения», — сообщил представитель ФС РАР.