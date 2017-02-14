Театры Хабаровского края выставили спектакли 2016 года на конкурс

В Хабаровском крае стартовал ежегодный конкурс в области театрального искусства. Жюри выберет лучших режиссёров, актёров, балетмейстеров и художников.

Краевой театр драмы презентует на конкурсе две свои работы — музыкальную комедию «Недоросль» и комедию-гротеск «Женитьба Фигаро». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в учреждении на прошлой неделе прошла премьера спектакля «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя, однако в состязании могут участвовать только спектакли, вышедшие в 2016 году. От театра «Триада» в рамках программы можно будет увидеть картины из жизни по рассказам Василия Шукшина «Солнце, старик и девушка». Больше всего спектаклей на конкурс выставили театр юного зрителя и «Музкомедия».

«Мы выставляем на конкурс комическую оперу-буфф «Муж за дверью, или ключ на мостовой», — рассказал корреспонденту агентства художественный руководитель краевого музыкального театра Сергей Листопадов. — Это экспериментальный спектакль, премьера текущего театрального сезона. Также в конкурсе участвует водевиль «За двумя зайцами» и балет «Любовь вопреки», оба спектакля презентуем в один день — в это воскресенье. Таким образом, мы представляем на конкурсе весь спектр жанров».

От театра юного зрителя для участия в состязании заявлены песнь о настоящем патриоте «Лондон», слушание о зауми «Хармс. Елизавета Бам» и пересказ повести Льва Толстого «Детство». Театр кукол представит сказку «Колобок». Комсомольские артисты продемонстрируют спектакль «Грани науки» по мотивам рассказов Шукшина.

Жюри определит победителей в номинациях «Лучшая режиссёрская работа года», «Лучшая мужская роль года», «Лучшая женская роль года», «Художник года», «Балетмейстер (композитор, драматург, автор инсценировки) года», «Надежда сцены», «Событие года», а также «За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края».