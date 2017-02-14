В Хабаровске малоимущим помогают "подвешенными" билетами в театр

В хабаровском краевом театре драмы проходит серия акций в поддержку тех, кто не может по разным причинам позволить себе часто бывать в театре. Жители города могут приобрести билеты на любой спектакль и оставить их в культурном учреждении, чтобы потом на представление прошли дети-сироты, члены малоимущих семей, инвалиды и пожилые люди.

«Проходки» по акциям в театре драмы отмечают штампом и опускают в специальный ящик, после чего передают в министерство социальной защиты населения Хабаровского края. В ведомстве билеты распределяют между нуждающимися гражданами и семьями.

«Если зритель затрудняется с выбором даты или спектакля, то у нас есть ещё подарочные сертификаты, которые также могут участвовать в акциях. В таком случае зритель сам может выбрать спектакль согласно репертуару. Наши артисты тоже участвовали в этих акциях», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заведующая отделом по работе со зрителем Елена Куличкова.

Приобретать билеты в рамках акций можно и анонимно, и с указанием адресанта. Списки благотворителей разместят на сайте хабаровского краевого театра драмы. Жители города могут и сами купить билеты и передать их нуждающимся. Так, по словам руководителя литературно-драматургической части театра Галины Родэз, местный индивидуальный предприниматель сделал такой подарок воспитанникам школы-интерната села Тополево.

Акцию организовали аналогично неаполитанской традиции, название которой дословно переводится как «подвешенный кофе». В итальянском городе любой желающий может заказать в кафе две чашки напитка, а выпить только одну, оставив вторую для нуждающегося. За счёт этого бездомные и бедняки могут позволить себе выпить кофе бесплатно. Традиция нашла распространение во всём мире.