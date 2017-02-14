За долги перед хабаровским банком женщина рискует лишиться "Прадика"

В прошлом году она уехала из города, задолжав кредитному учреждению 700 тысяч рублей

Бывшая хабаровчанка может остаться без дорогой иномарки из-за того, что сильно задолжала одному из кредитных учреждений дальневосточной столицы. Она брала кредит, но перестала платить взносы по нему, накопив 700 тысяч рублей долга.

Как уточнил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» представитель пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов Константин Ермаков, женщина до 2016 года проживала в столице региона, однако затем переехала жить в Краснодарский край. Никаких шагов к погашению задолженности она не предпринимает по сей день. При этом бывшая хабаровчанка оформила на себя под залог имущества автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска.

В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы выяснили, что на этом внедорожнике по дальневосточной столице передвигается мужчина. Его вызвали в отдел для дачи объяснения, после чего арестовали залоговое имущество.

Сейчас автомобиль находится на ответственном хранении у взыскателя — представителя банка. У должницы есть 10 дней, чтобы рассчитаться с кредитной организацией, иначе она лишится своего имущества.