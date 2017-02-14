В Международный день дарения книги хабаровчанам вручат Евангелие

Посетители храма Покрова Пресвятой Богородицы сегодня, 14 февраля, получат приятный сюрприз к Международному дню дарения книги. Прихожанам вручат Евангелие. Таким образом священнослужители решили приобщиться к мировой традиции, существующей среди любителей чтения. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», День дарения книги отмечают с 2012 года по инициативе многодетной мамы-американки.

«Праздник призван объединять всех, кто дарит книги и прививает любовь к чтению. В хабаровском приходе Покрова Пресвятой Богородицы решили не отставать от всего мира и дарить в этот день посетителям книгу всех времён и народов — Святое Евангелие. Во вторник, 14 февраля, каждый пришедший в Покровский храм сможет получить в подарок Евангелие. Это может быть книга, содержащая повествования всех четырёх евангелистов, или же это будет Евангелие от Марка, с пояснениями протоиерея Алексея Уминского», — сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии.

Священнослужители считают, что самое главное в их мероприятии — раздать печатные издания как можно большему числу людей. Прихожане храма должны понять, что «Евангелие — это не книга, а живое существо с действием и силою, которая покоряет всё, что ей сопротивляется».

Епархия уже не в первый раз организует акцию по дарению книг, связывая её с неформальным праздником любителей чтения. Агентство сообщало, что в прошлом году два храма дальневосточной столицы принимали от горожан детские книги. Их дарили ребятам из семей, находящихся в бедственном положении, и маленьким пациентам онкологических отделений больниц города.