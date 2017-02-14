Хабаровчанам не дали развлечься с проститутками

В краевом центре задержали подозреваемых в организации занятия проституцией. Двоих 30-летних жителей Хабаровска «накрыли» при передаче денежного вознаграждения двум девушкам. Развлечься с ними злоумышленники хотели в банном комплексе в Центральном районе дальневосточной столицы.

Подельников поймали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю при силовой поддержке бойцов СОБР краевого управления Росгвардии. Кроме того, оперативники задержали двух девушек, которые прибыли на вызов для оказания интимных услуг. У одного из горожан уже есть судимость за аналогичное преступление в прошлом году.

По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, мужчины стали фигурантами дела по статье 241 Уголовного кодекса России «Организация занятия проституцией». Им грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают, кто организовал деятельность фирм, которые предлагают девушкам заниматься проституцией.

В прошлом году в краевом центре по этой же статье осудили местных жителей. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», руководители и сотрудники двух фирм по оказанию интимных услуг заставляли заниматься проституцией несовершеннолетних девушек. Одной из секс-рабынь удалось сбежать от сутенёров, но те поймали её и продолжили незаконную деятельность.