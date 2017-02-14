Антимонопольщики не пускают на дороги Хабаровска маршрутку № 70

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УФАС проверяет процедуру проведения конкурса на новое направление
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Новый автобусный маршрут № 70, соединяющий Волочаевский Городок, улицы Местную и Лейтенанта Орлова, власти дальневосточной столицы обещали запустить в начале 2017 года. Однако и в середине февраля пассажиры не видят машин на линии. Оказалось, что в дело вмешалось УФАС по Хабаровскому краю, которое приостановило действия управления транспорта и не допустило перевозчиков к работе.
«Мы провели конкурс, признали победителя и готовы были выдать ему документы, но перевозчик, которого мы не допустили из-за задолженности по налогам, пожаловался в УФАС. Ведомство приостановило все наши действия», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления транспорта администрации Хабаровска Сергей Суковатый.
Рассматривать дело о победителе конкурса в региональном управлении антимонопольной службы будут 20 февраля. До этого срока пассажиры не увидят на линии автобусов маршрута № 70, а также № 62, который должен был возить жителей Южного микрорайона на Амуркабель.
«Перевозчики готовы работать, машины у них есть, но люди, которых мы не допустили за неуплату налогов, жалуются», — отметил Сергей Суковатый.
Агентство писало, что новый маршрут ввели после того, как в Хабаровске расширили и заасфальтировали дорогу к Волочаевскому Городку.
Немножко инсайда: жалобу подал перевозчик Денисов, который сейчас частично владеет маршрутом 71. Но особенность этого перевозчика в том, что он НЕ ОСНАСТИЛ ни одного своего автобуса оборудованием ГЛОНАСС в нарушение федерального закона. Поэтому такой перевозчик пассажирам даром не нужен.
Из-за этого Денисова Хабаровск на несколько недель останется без маршрутов 4, 46В, 62 и 70. Давайте дружно ему скажем СПАСИБО. Ну и не лишним будет сказать, что автопарк Денисова состоит из дряхлых маршруток.
Лэй, если ты не в компетенции, то не пиши. Это единственный перевозчик, который вступился за отменённые маршруты. Духовитый парняга и за это его уважают. Остальные перевозчики отсиживаются у него за спиной и смотрят как он один по справедливости отстаивает, то, что забрали у перевозчиков бизнес и у жителей маршруты. И при чём у жителей даже не спросили. Если быть справедливей, то из за этого Суковатого Хабаровск на несколько недель останется без маршрутов 4, 46В, 62 и 70. А тот кто выиграл № 70, он сам от него уже отказался. Из за суковатого город уже давно страдает без хороших маршрутов, которые он закрыл. А что касается его парка, то на 71 -м, постоянно передвигаюсь и как раз Денисова машины самые свежие. Лэй , в твоих строках кроме наговоров, ничего дельного.
и опять здравствуйте и опять виноваты все кроме суковатого. а васильев налоги платит7 у него половина водителей не оформленые работают и на маршруте 10 ни одного автобуса не глонасится. но васильев в фаворе по какой то причине. и автобусы у васильева со сквозными дырами ездят куда только гаишники смотрят