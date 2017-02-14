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Комсомольчанин случайно умыкнул ключи соседа и обокрал его

Комсомольчанин случайно умыкнул ключи соседа и обокрал его
Фигурант сначала помог потерпевшему дойти до дома, а потом обчистил его квартиру
вчера, 13:25
Общество | Хабаровский край
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Фото: penza-post.ru

В Комсомольске-на-Амуре местного жителя обокрали неизвестные лица. На месте преступления следов взлома не оказалось. Позже выяснилось, что злоумышленник провожал потерпевшего до дома и забыл отдать ему ключи от квартиры. Вернулся мужчина уже с подельником, чтобы обчистить чужое жильё.

В отдел полиции Комсомольска с заявлением обратился житель Ленинского округа и сообщил, что из его квартиры пропали дорогой телевизор и две куртки. Ущерб составил около 60 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа осмотрела помещение и не увидела следов взлома на дверном замке.

Сотрудники полиции задержали двоих 31-летних подозреваемых. Раньше фигурантов уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Один из них объяснил, что встретил потерпевшего на улице возле магазина. Мужчина плохо себя чувствовал, и фигурант вызвался проводить его до дома. Хозяин квартиры дал подозреваемому ключи, чтобы тот открыл дверь и помог ему войти. Когда злоумышленник вернулся домой, он обнаружил, что ключи остались у него. Он вернулся в квартиру вместе с подельником, и они вдвоём похитили технику и одежду, пока хозяин спал.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, одного из фигурантов уголовного дела отпустили под подписку о невыезде, другого отправили под арест. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу.

Похожий случай произошёл в Комсомольске-на-Амуре в декабре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 19-летний местный житель обчистил дом собственной бабушки. Фигурант, воспользовавшись тем, что хозяйки нет дома, без труда проник в дом родственницы, похитил телевизор и продал неизвестному. Вырученные деньги молодой человек потратил на личные нужды.

 
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