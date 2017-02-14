Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото

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Поступок педагога начали осуждать студенты
|Фото: pixabay.com, РИА "Восток-Медиа"
В Комсомольском-на-Амуре строительном колледже среди студентов распространяется фотография одной из преподавательниц. На снимке она запечатлена с оголёнными плечами и спиной. Поступок педагога, разместившего на своей личной страничке в социальной сети «откровенное» изображение, теперь обсуждают не только в Комсомольске, но и в дальневосточной столице.
Судя по изображению, которое разместили администраторы паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», педагога строительного колледжа зовут Ольга Попенко. Данные профайла говорят о том, что девушка преподаёт на кафедре прикладной математики и информатики. Фото, которое возмутило некоторых студентов, до сих пор установлено в качестве аватара.
«Среди учениц Строительного техникума города Комсомольск-на-Амуре завелись монашки. Строчат жалобы на вполне себе пуританское фото преподавателя», — сообщил автор поста в «Типичном Хабаровске» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Многие подписчики сообщества предположили, что негативные отзывы о фотографии распространила одна из студенток, у которой возникли проблемы с этим преподавателем. Практически никому изображение не показалось откровенным.
«Зачёт не поставили походу. Нормальная фотография, в свободное от преподавания время делает что хочет и о боже она наверняка ходит в клубы и занимается сексом, онажеучитель», — написал под фотографией хабаровчанин Дмитрий Поляков.
«100500% скудоумная студентка, у которой портфолио куда менее "пуританское", завалила сессию, в том числе и предмет, который преподает эта девушка. Кажется, здесь как нельзя кстати будет фраза "на воре и шапка горит"», — прокомментировала поступок Ольга Смольянина.
«Обыкновенная женщина . Вышестоящие инстанции техникума должны принимать решения об увольнении или кто там у них. Сочтут безнравственностью, ну и значит будет знать как плечи оголять)» — вынесла свой вердикт Анастасия Григорьева.
"Ах какая женщина, какая женщина, мне б такую. . . (с)
Шум ни о чём. Лучше бы порнуху и расчленёнку убрали из компов и айфонов дошколят.
Возможно. что это дело не рук студентки, а более опытного педагогического работника данного учреждения, которому каким-то образом данная девушка чем-то не угодила. Такое, к сожалению, бывает.