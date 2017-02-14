Комсомольская преподавательница выложила в соцсети "откровенное" фото

В Комсомольском-на-Амуре строительном колледже среди студентов распространяется фотография одной из преподавательниц. На снимке она запечатлена с оголёнными плечами и спиной. Поступок педагога, разместившего на своей личной страничке в социальной сети «откровенное» изображение, теперь обсуждают не только в Комсомольске, но и в дальневосточной столице.

Судя по изображению, которое разместили администраторы паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», педагога строительного колледжа зовут Ольга Попенко. Данные профайла говорят о том, что девушка преподаёт на кафедре прикладной математики и информатики. Фото, которое возмутило некоторых студентов, до сих пор установлено в качестве аватара.

«Среди учениц Строительного техникума города Комсомольск-на-Амуре завелись монашки. Строчат жалобы на вполне себе пуританское фото преподавателя», — сообщил автор поста в «Типичном Хабаровске» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Многие подписчики сообщества предположили, что негативные отзывы о фотографии распространила одна из студенток, у которой возникли проблемы с этим преподавателем. Практически никому изображение не показалось откровенным.

«Зачёт не поставили походу. Нормальная фотография, в свободное от преподавания время делает что хочет и о боже она наверняка ходит в клубы и занимается сексом, онажеучитель», — написал под фотографией хабаровчанин Дмитрий Поляков.

«100500% скудоумная студентка, у которой портфолио куда менее "пуританское", завалила сессию, в том числе и предмет, который преподает эта девушка. Кажется, здесь как нельзя кстати будет фраза "на воре и шапка горит"», — прокомментировала поступок Ольга Смольянина.

«Обыкновенная женщина . Вышестоящие инстанции техникума должны принимать решения об увольнении или кто там у них. Сочтут безнравственностью, ну и значит будет знать как плечи оголять)» — вынесла свой вердикт Анастасия Григорьева.