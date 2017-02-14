Хабаровчане вошли в топ-10 чемпионата России по ездовому спорту

Хабаровские спортсмены не смогли подняться на пьедестал почёта первого официального чемпионата России по зимним видам ездового спорта. Несмотря на это, они удовлетворены и своим участием в важных соревнованиях, и соперничеством на трассах.









«Чемпионат России — уже само по себе звучит гордо и круто. И круто, что мы тут побывали. Когда сюда ехали, знали, что конкуренция будет на уровне, но не подозревали, что на таком высоком. С развитием ездового спорта меняется не только снаряжение, но и собаки. К сожалению, привычные нам хаски здесь выглядят иначе. Они здесь совершенно другие. Это даже не собаки, это реальные «машины». Круче них только ездовые метисы — это будущее нашего спорта. И чем круче смесь, тем больше дури и мощи в таких четвероногих. Другие северные ездовые были представлены в единственном экземпляре: наш самоед из Хабаровска и один маламут из Санкт-Петербурга», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» представитель сборной команды Хабаровского края, каюр Станислав Маев.





Как писало агентство, для участия в чемпионате России в Тверскую область отправились трое местных спортсменов: каюры Станислав Маев и Евгений Муромцев, а также лыжница Наталья Наумова. Кроме них в состав сборной вошли судья Мария Маева и помощник команды Елена Кошмелева. Четвероногими коллегами спортсменов стали ездовой метис Бон-Бон, сибирские хаски Ник и Сёма, самоед Беляш и доберман Бэйн. У спортсменов и собак на месте проведения гонок было чуть больше суток на то, чтобы акклиматизироваться и познакомиться с трассой.





«Она оказалась очень интересной: среди вековых сосен, много поворотов, собакам нравилось петлять по лесу. Снега, правда, чересчур много. Вдобавок к температуре — всего от -5 до -3 С° — трасса превращалась в кашу: собаки проваливаются, помогать им тяжело, потому что при каждом толчке ногой сам вязнешь по колено», — поделился Станислав Маев.





По итогам двухдневного чемпионата каюры Муромцев и Маев, выступавшие с упряжками из двух собак, заняли в своей дисциплине девятое и десятое места — от лидера гонки их отделяло больше восьми и одиннадцати минут соответственно. Наталья Наумова в скиджоринге с одним питомцем стала шестой.





«В организации соревнований ничего сверхъестественного замечено не было, но некоторые моменты мы возьмём на вооружение при организации своих состязаний в будущем. Общее впечатление от чемпионата положительное. Попав в десятку лучших спортсменов России, мы, конечно, расстроились, что не смогли взойти на пьедестал, но рады приобретённому опыту, а также знакомству и живому общению с интересными и близкими по духу людьми», — добавил Станислав Маев.





Всё же одну медаль хабаровчане привезут домой. В рамках чемпионата России представители национальной федерации ездового спорта наградили победителей и призёров кубка ФЕС России 2016 года по бесснежным дисциплинам. В нём также отличился Маев, занявший в общероссийском зачёте второе место в кани-кроссе с одной собакой.