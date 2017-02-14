Андрей Гордеев: не хотим, чтобы "СКА-Хабаровск" стал калифом на час

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» 15 февраля проведёт второй матч в рамках Кубка ФНЛ на Кипре. В преддверии игры главный тренер «армейцев» Андрей Гордеев рассказал, что для его дружины турнир — это очередной этап подготовки, который даёт игровую практику, а также заявил, что хочет создать надёжную команду со своим лицом, которая не станет калифом на час.

«Мы будем задействовать здесь всех игроков, чтобы они получали практику. Конечно, как спортсменам, нам хочется всегда побеждать, и на Кубке ФНЛ тоже. Но вот получится ли, скоро узнаем», — отметил в интервью пресс-службе ФНЛ Андрей Гордеев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «армейцы» проиграли свой первый матч в рамках Кубка ФНЛ. Команда с берегов Амура уступила «Тюмени» со счётом 1:2. Нельзя назвать успешными и сборы команды в Турции, где «СКА-Хабаровск» уступил в трёх из четырёх проведённых матчей. По словам наставника «красно-синих», такая тенденция его не настораживает, поскольку подобные игры позволяют экспериментировать, менять сочетания футболистов на поле.

«Информации для размышления у меня много. Можно стать чемпионами сборов и провалиться в первенстве. Но в любом матче мы, конечно, стремимся к победе», — заявил главный тренер «СКА-Хабаровска».

Агентство также сообщало, что недавно в команде появились полузащитники Артур Рылов и Максим Астафьев. По мнению Андрея Гордеева, эти игроки усилят состав. Не исключено, что к «армейцам» вскоре присоединятся и другие новички. Для них главный тренер выдвинул свои требования.

«Если будут кандидаты, которые нас устроят, то рассмотрим этот вопрос. Мне хочется иметь игроков, которые подходят под мои требования и пойдут на наши условия. Мы не будем брать футболистов для количества», — подчеркнул наставник «армейцев».

Также он сообщил, что хабаровская команда не боится выхода в Премьер-лигу, однако сейчас для неё важнее подготовка ко второй части чемпионата. Первый этап «красно-синие» завершили на третьем месте, поэтому любая ошибка станет камнем в огород нового главного тренера.

«Важно сделать команду такой, какой ты её видишь, чтобы она показывала хороший и результативный футбол. Если это получится, то любые задачи по плечу. Но сделать это не так просто. Сложность в том, что третье место — промежуточный этап, впереди ещё вторая часть первенства, и нужно, чтобы все положительные моменты с первой части первенства перенеслись на вторую. Понятно, что аппетит приходит во время еды. Не хочется разочаровывать болельщиков и руководство. Бывали случаи, когда команда в первой части чемпионата лидирует, а после перерыва её не узнать, и она теряет позиции», — заявил Андрей Гордеев.