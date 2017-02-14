Чемпионат мира по бенди в Хабаровске переносить не будут

Ряд средств массовой информации опубликовал информацию о том, что из-за проведения зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане международная федерация хоккея с мячом сдвинет сроки проведения чемпионата мира по бенди в Хабаровске — турнир завершится в конце января, а не в начале февраля 2018 года. Однако в федерации эти сообщения назвали недостоверными.

«Сроки проведения чемпионата мира в Хабаровске никто не переносил, они остаются прежними — с 29 января по 4 февраля», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-атташе федерации хоккея с мячом России Евгений Конов.

Ранее агентство писало, что решение о месте для чемпионата мира в дальневосточной столице приняли 17 января в Москве на межведомственном совещании по проведению в Российской Федерации крупных спортивных международных мероприятий. Сейчас краевое министерство физической культуры и спорта подготавливает документы, чтобы определить оргкомитет турнира. Его возглавит губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, главой исполнительной дирекции станет руководитель арены «Ерофей» Сергей Гришин, а само спортивное сооружение получит статус оператора соревнований.

Состязания начнутся в арене «Ерофей» в январе 2018 года. Специалисты уже занялись разработкой брендбука, официального сайта и логотипа турнира. Завершить эту работу они планируют к концу февраля. Заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Федосов доставил в дальневосточную столицу флаг чемпионата мира. Он будет храниться в арене «Ерофей» в общем доступе.