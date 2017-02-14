В Хабаровске у аэроклуба утащили детали самолёта на два миллиона

В дальневосточной столице полицейские по горячим следам раскрыли грабёж на территории краевого аэроклуба. Злоумышленники с судимостями могут добавить в свою копилку ещё одну: они сняли с самолёта АН-3 металлические детали, которые стоят порядка двух миллионов рублей.

В правоохранительные органы обратился руководитель аэроклуба. Взлётное поле расположено в Железнодорожном районе Хабаровска и предназначено для небольших учебных и тренировочных типов самолётов. По его словам, ночью трое неизвестных проникли на территорию аэродрома и начали снимать детали с АН-3. Это увидел сторож, который попытался выдворить мужчин за забор. В ответ двое злоумышленников избили его.

Работник сообщил об этом полицейским, и уже через несколько минут на аэродром прибыли первые наружные наряды. Одного из подельников задержали на месте преступления, двое других успели вывезти награбленное на санях и скрыться.

Поймать двоих товарищей задержанного удалось быстро. Фигуранты живут по соседству — в микрорайоне Хабаровск-2. Раньше 26-летнего подозреваемого пять раз судили за угоны машин, грабёж и кражи. Его 28-летний приятель привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Злоумышленники нигде не работают.

Осмотр показал, что с самолёта сняли элементы капота, топливные трубки и спрямляющие тяги. Ущерб представители аэроклуба оценили в сумму около двух миллионов рублей. Похищенное нашли в пункте приёма металла на соседней с взлётным полем улице.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, подозреваемых отправили в изолятор временного содержания. Меру пресечения им изберут в суде. Сейчас над установлением всех обстоятельств преступления работают следователи.