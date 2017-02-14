Во вторник в Хабаровске тепло и солнечно

В дальневосточной столице сегодня, 14 февраля, по-весеннему тепло. В утренние часы температура воздуха составит -16…-14 градусов по Цельсию. Днём столбик термометра поднимется до отметки в -7…-5 градусов.
В течение всего дня в Хабаровске преимущественно солнечная погода. По прогнозам Дальневосточного УГМС, до конца недели в городе не ожидают осадков.
Воздушные массы движутся с юго-западной стороны. Скорость ветра составляет 5-10 метров в секунду.
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