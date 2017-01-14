Хабаровский "Амур" разгромил на родном льду рижское "Динамо"

Хабаровская хоккейная команда "Амур" на домашнем льду сегодня, 14 января, уверенно расправилась с игроками рижского "Динамо". Как писало РИА "Восток-Медиа", в дальневосточную столицу гости приехали после победы над владивостокским "Адмиралом". Вероятно, сил на сражение с "тиграми" у рижан не осталось.

Если первый период сегодняшней встречи не получился выразительным и прошёл на средних скоростях, то второй вышел ударным. За эту двадцатиминутку игроки "Амура" забросили три шайбы в ворота Яниса Калниньша. Голы на счету Кирилла Капустина, Вячеслава Ушенина и Кристиана Кууселы. Соперники не смогли этому ничего противопоставить.

На этом хозяева льда не остановились. В третьем временном отрезке, воспользовавшись численным преимуществом, Вячеслав Ушенин на 45-й минуте вошёл в зону, задержался на фланге, прицелился и положил четвёртую шайбу в ворота "динамовцев". Через полторы минуты голом отметился и Ян Коларж. Рижане постарались набрать скорость, но слишком поздно "проснулись", чтобы заставить попотеть голкипера хабаровчан Юху Метсолу. Счёт 5:0 стал итоговым в этой встрече. Таким образом "Амур" одержал вторую подряд победу в домашней серии. До этого хабаровчане отомстили за поражение "динамовцам" из Минска.

Подробный фотообзор встречи смотрите позже на сайте РИА "Восток-Медиа".