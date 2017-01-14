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Хабаровское правительство назвало сумму на строительство дамб

Хабаровское правительство назвало сумму на строительство дамб
Сотни миллионов рублей нужны, чтобы не допустить повторения разрушительного наводнения 2013 года
14 января 2017, 12:41
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В 2017 году понадобится более 650 миллионов рублей на возведение дамб в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Финансирование предусмотрено из краевого и федерального бюджетов, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Власти региона продолжают работу по предотвращению масштабных наводнений. К концу 2018 года подрядчик планирует сдать гидрозащитный объект в самом Хабаровске, а в 2019-м должны быть готовы дамбы и в Комсомольске.

По данным регионального министерства природных ресурсов, в нынешнем году на возведение этих сооружений власти направят около 655 миллионов рублей. «Эти средства позволят приблизить к завершению строительство гидрозащиты в Индустриальном районе краевого центра, а также начать работы над Мылкинской и Силинской дамбами города Юности, которые в прошлом году получили положительные заключения федеральной экспертизы», — рассказал замначальника управления природных ресурсов министерства Константин Третьяков.

В Хабаровске строители продолжат укладку железобетонных плит для укрепления тела дамбы у входа в затон. Что касается Комсомольска-на-Амуре, то, по словам Третьякова, «в ближайшее время будут заключены соглашения с Росводресурсами, затем пройдут процедуры по выбору подрядчиков и получению необходимых разрешений. Строительные работы ориентировочно начнутся летом».

 
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Комментарии
  • Внимание, вопрос!  (вчера, 04:47 )

    Так что, в прошлом году власти нагло лгали, когда говорили о том, что всё почти готово, и если вдруг наводнение, то не допустят затопления???



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