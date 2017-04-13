Картина дня в Хабаровском крае: тигр, первоцветы и немного вальса

В холле бизнес-центра «Энергоплаза» выступают дрессированные тигры. Точнее, пока он один, но кто знает, что будет завтра? Видеоролик с полосатым хищником в главной роли моментально разлетелся по социальным сетям. Впрочем, хабаровчан это не особенно удивило. Видимо, привыкли после прошлогодней истории с медведем. Но, если к краснокнижному хищнику горожане отнеслись бережно, то к исчезающим растениям — варварски. На прилавках уличных торговцев снова появились адонисы. Один букет ярко-жёлтых первоцветов, занесённых в Красную книгу края, оценивают всего в 50 рублей. Одна из торговок даже заявила, что она знает о нарушении закона, срывая цветы, но не видит в этом ничего предосудительного. И ещё одна новость из мира флоры и фауны: в Хабаровске убивают клещей. Дезинсекторы травят их комплексом из четырёх препаратов.





Бюрократическая возня мешает молодым мамам Волочаевского городка и Индустриального района отдать своих чад в новые детские сады. Здания построили — документы не подготовили. Теперь в ситуации разбирается прокуратура. От бардака в чиновничьих головах и бумагах страдают не только муниципальные организации, но и частные. Детскую студию актёрского мастерства Центр инновационных технологий выселил за долги. Предприниматель намерена добиться для своих подопечных права на собственные костюмерные комнаты и сцену.

Хабаровские футболисты вернулись на третью строчку турнирной таблицы ФНЛ — сыграли вничью с «Балтикой». Обе команды так и не смогли поразить ворота соперников. Был момент у «армейцев», но помешал офсайд. Главный тренер клуба Андрей Гордеев назвал исход закономерным и заявил, что его подопечные ещё поборются за выход в стыковые матчи. А пока «красно-синие» состязаются, «Амур» продолжает селекционную работу. Подписали еще на год чешского защитника Яна Коларжа, чем он поспешил поделиться с болельщиками.





Будь готов! В Хабаровске уже начали тренировки к параду Победы. Впервые в этом году по площади Ленина с военными пройдут юнармейцы. Репетируют и простые горожане — под руководством волонтёров-танцоров разучивают движения «Майского вальса», чтобы 9 мая исполнить его на главной площади города. Большинство участников акции — школьники. Компанию им составляют пенсионеры.





Хабаровских школьников с малых лет подталкивают к выбору занятия. Одних отправили на местный этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо», чтобы они там на своём примере показали взрослым, что нарушать правила не обязательно. Например, за руль, в общем-то, можно садиться и трезвым. Возможно, эти подкованные в своей области дети в скором времени будут штрафовать нерадивых водителей. А некоторые учающиеся школы № 38 уже определились с выбором. Они занимаются в кадетском классе, который закреплён за следственным управлением Следственного комитета России по краю. Недавно двое лучших учеников вернулись со всероссийского слёта в Ставрополе, где их наградили медалями — не какими-нибудь, а с удостоверением за подписью Александра Бастрыкина. Глава Следкома России даже лично приезжал на эту встречу.





Для тех, кто не расстаётся со смартфоном: самые значимые события дня, милые котики, длиннопосты и смешные опечатки — в нашем неофициальном Телеграм-канале. Join us!