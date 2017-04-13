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Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону

Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
Однако его обладатель может использовать надел, если не будет нарушать права соседей
вчера, 19:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Бесплатный участок земли в центре посёлка Ванино Хабаровского края чиновник местной администрации получил в соответствии с законом. Такую оценку корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» дали в краевой структуре, отвечающей в регионе за программу «Дальневосточный гектар», а также в соответствующей комиссии общественного совета при Минвостокразвития.

Агентство ранее подробно писало, что  земля между домами № 7 и № 9 по улице Чехова в Ванине стала частной собственностью. Активисты Общероссийского народного фронта узнали об этом благодаря местному жителю, который, кстати, также участвует в общественном движении. Мужчина является собственником квадратных метров в одном из этих зданий. Он обратился в управляющую компанию с просьбой передвинуть мусорные баки подальше от подъезда. Как оказалось, сделать это невозможно: двор переквалифицирован в «гектар» и уже передан новому владельцу, что, собственно, и возмутило ванинца. Активист инициировал проверку законности действий новоиспечённого собственника участка.


 

«Законом о «дальневосточном гектаре» предусмотрена выдача участков любому гражданину Российской Федерации. Чиновник является точно таким же гражданином, — объяснил начальник отдела координации и реализации проекта «Дальневосточный гектар» министерства земельно-имущественной политики Хабаровского края Андрей Примак. — Участки предоставляются на всей территории ДФО за исключением. Есть перечень территорий, где предоставление таких участков запрещено. Он установлен статьёй № 7 Федерального закона «О дальневосточном гектаре». Там 25 позиций, где нельзя выдавать гектары. Это и особо охраняемые природные территории, земли Минобороны. Закон также даёт возможность властям субъектов ДФО определять внутри региона территории, где выдача бесплатных гектаров будет запрещена. В нашем крае такие ограничения действуют только в Хабаровске и всех поселениях, расположенных в двадцатикилометровой зоне от него, и в Комсомольске-на-Амуре с десятикилометровой закрытой для выдачи участков зоной».

В министерстве добавили, что бесплатные земли уже активно выдают в Амурске и других поселениях. Каких-либо скандалов в связи с этим не возникало.


 

«Ничего противозаконного в выдаче «дальневосточного гектара» в центре посёлка Ванино мы не усматриваем, — рассказала член комиссии по мониторингу программы «Дальневосточный гектар» общественного совета при Минвостокразвития России Любовь Одзял. — Однако это накладывает на владельца определённые ограничения, которые диктует Градостроительный кодекс. Делать что-то на этом участке с нарушением прав жителей соседних домов недопустимо. Но если владелец, как и обещал, разобьёт на своём гектаре детский парк, мы его только поддержим».


 

Активисты ОНФ пообещали проконтролировать то, как сотрудник ванинской поселковой администрации Игорь Каплун использует свой участок.


 
РИА «Восток-Медиа» писало ранее о других практиках получения земли чиновниками. Так, глава Мазановского района Амурской области Михаил Пивень стал обладателем надела в марте текущего года. Он рассказал, что взял ровно один гектар на слиянии рек Селемджа и Зея, и указал, что земля пока предназначена для охоты и рыбалки. Однако дальнейшие планы амурчанина направлены на развитие туризма. 

Агентство не раз сообщало и о казусах, связанных с раздачей «гектаров». Так, прошлой осенью участок земли с древними петроглифами у села Сикачи-Алян в Хабаровском крае на время оказался в реестре доступных для раздачи наделов. Коллективную заявку на него успели оформить жители дальневосточной столицы, однако позже её аннулировали власти. Узнав об отказе, люди настаивали на выдаче «гектара». Участок отнесён к землям коренных малочисленных народов, соответственно, заявку отклонили.

На интерактивной карте федеральной информационной системы «На Дальний Восток»памятник археологии — Николаевское городище в Приморье, построенное в период чжурчжэньской империи Цзинь — никак не обозначен, что позволяет любому желающему подать заявку на его получение в собственность. Об этом ранее писало агентство. Учёные ДВО РАН уже обратились в инспекцию по охране объектов культурного наследия Приморского края, к властям Партизанского района, направили письмо на имя президента Владимира Путина. В прокуратуре Партизанского района пообещали взять ситуацию на контроль.

 
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