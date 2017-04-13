Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Хабаровские приставы заставили "Дальспецстрой" платить сотрудникам: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня пятница, 14 апреля 2017 года, 03:48
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
Хабаровские чиновники: гектар в центре Ванина выдан по закону
Картина дня в Хабаровском крае: тигр, первоцветы и немного вальса
Картина дня в Хабаровском крае: тигр, первоцветы и немного вальса
Хабаровские кадеты привезли медали со слёта юных следователей
Хабаровские кадеты привезли медали со слёта юных следователей
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
Регионы:


Популярное
вчера, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:24
Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
вчера, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 18:45
Растёт список арестованных приморских чиновников
вчера, 11:12
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
вчера, 20:36
В Новосибирске школьницу обвинили в попытке тройного убийства
вчера, 12:03
Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 12:00
На хабаровских кладбищах начали убивать клещей
вчера, 10:24
Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион

Обсуждаемое
вчера, 12:44
15

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:24
10

Лариса Белоброва о своих миллиардах: Forbes ошибся
вчера, 14:40
9

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 10:50
7

В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
вчера, 14:24
7

Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 10:24
5

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
вчера, 20:30
5

Путин: цветной революции в России не будет
вчера, 12:03
3

Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 17:37
3

Учеников Приморья пригласили к заочной олимпиаде по истории Холокоста
вчера, 20:14
2

Аврора Римская сообщила подробности по делу Столярова
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней вчера, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1224



Система Orphus

Хабаровские приставы заставили "Дальспецстрой" платить сотрудникам

Хабаровские приставы заставили "Дальспецстрой" платить сотрудникам
Работники компании получили порядка 112 миллионов рублей
вчера, 17:40
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Судебные приставы отдела Центрального района Хабаровска взыскали более ста миллионов рублей по 2 800 производствам в отношении «Дальспецстроя». Злополучное предприятие задолжало своим сотрудникам за строительство космодрома «Восточный».   

В отношении ФГУП «ГУСС» Дальспецстрой» при Спецстрое России» пришлось применять меры принуждения, так как добровольно выполнять решение суда руководство компании не торопилось. Так, благодаря усилиям судебных приставов работники крупной строительной организации получили долгожданную оплату своего труда. Однако это не финал — ещё не все долги перед своими подчинёнными закрыты. Дальнейшее исполнение приказов надзорных органов о взыскании заработной платы в пользу строителей космодрома находится на постоянном контроле у руководства управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю. С начала года стражи правопорядка взыскали почти 205 миллионов рублей задолженности по заработной плате. Ведение исполнительных производств этой категории активно продолжается. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что компания регулярно не выплачивает зарплату своим же специалистам. Предприятие заявляло, что намерено до конца 2016 года рассчитаться с работниками. Также застройщик планировал до января 2017 года выплатить аванс за декабрь 2016 года. Чтобы оптимизировать финансовое состояние, «Дальспецстрой» пытается взыскать с недобросовестных субподрядчиков почти восемь миллиардов рублей. Исковые требования на эту сумму уже удовлетворил суд.

Однако в начале 2017 года рабочие космодрома Восточный так и не получили зарплату. Некоторые строители не видели денег уже несколько месяцев. В апреле прошлого года работники строительного флагмана, задействованные на площадках в дальневосточной столице, объявили забастовку и не вышли на рабочие места. Задолженность предприятия по оплате труда собственных работников превышала отметку в 150 миллионов рублей. 

По словам заместителя министра экономического развития Хабаровского края Маргариты Бастрикиной, винить исключительно руководство предприятия в сложившейся ситуации нельзя: «Дальспецстрой» является частью неповоротливой вертикальной системы, в которой расчёты производятся, но очень медленно. Добиться результата удалось только после обращения непосредственно к министру обороны России Сергею Шойгу — в военном ведомстве пообещали, что спецсчёт компании пополнится до Дня защитника Отечества.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru