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В Хабаровском крае школьники вновь продемонстрируют знание ПДД: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровском крае школьники вновь продемонстрируют знание ПДД

В Хабаровском крае школьники вновь продемонстрируют знание ПДД
В регионе стартовал конкурс "Безопасное колесо"
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Юные жители Хабаровского края докажут взрослым, что ездить, соблюдая правила безопасности, проще, чем нарушать их. В пригороде дальневосточной столицы вновь дали старт этапу всероссийского конкурса «Безопасное колесо». Базой для проверки знаний юных инспекторов дорожного движения стал краевой детский центр «Созвездие».


 

 

 

 

Сейчас в краевом этапе «Безопасного колеса» участвуют 60 школьников. Ребятам от 10 до 12 лет. Все они стали победителями у себя в районах и уже не раз доказывали, что правила дорожного движения знают не хуже взрослых.


 

«Такие мероприятия для ребят очень важны. Они будущие водители, а может быть, даже сотрудники ГИББД. Они уже хорошо знают правила дорожного движения и оказания первой медицинской помощи», — отметил начальник УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Игорь Петряшин.


 

 

 

 

За три дня в рамках очередного этапа конкурса «Безопасное колесо» школьники покажут свои знания в правилах дорожного движения, фигурном вождении велосипеда. Кроме этого, их ждут творческие конкурсы на лучший видеоролик и самую красивую парадную форму. Многие участники считают самыми сложными испытаниями сдачу теоретического экзамена по ПДД и основам первой медицинской помощи. Пока первая группа демонстрирует свои знания, остальным ребятам рассказывают о истории России и Дальнего Востока. Спикерами стали участники событий на острове Даманском. 


 

 

 

 

«Малыши зачастую сдают экзамен с более качественным результатом, чем взрослые. Просто они ответственнее и серьёзнее относятся к этому», - отметил директор автошколы «Лидер-ДВ» Анатолий Насыров.


 

 

 

 

Впереди у школьников финал соревнований и торжественное закрытие краевого этапа. Лучшие из лучших пройдут в следующий тур «Безопасного колеса». В этом году он состоится в Ульяновске.

 
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