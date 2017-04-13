Благодатный огонь в Хабаровск доставят после Пасхи

В дальневосточную столицу вновь доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Частичку святыни клирик Свято-Елизаветинского храма иерей Дионисий Ногтев заберёт в Москве, после чего привезет её в Хабаровск. Лампаду разместят в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Встреча святыни возле храма пройдёт в 13:00. После этого состоится молебен, который возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. По традиции, зажечь свечи и лампады от пламени Благодатного огня, чтобы унести его частичку домой, смогут десятки верующих.

«Огонь доставят в Хабаровск в специальной лампаде, которая позволит перевозить святыню в самолёте. В город она прибудет в 08:05. От огня зажгут свечи в Спасо-Преображенском соборе и лампаду, которая горит всю Светлую Седьмицу. Также за частичкой святыни придут священники, чтобы забрать её в разные храмы города и края», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» пресс-секретарь главы Хабаровской епархии Анастасия Пенькова.

Также в аэропорту Хабаровска частицу огня заберёт представитель Магаданской епархии, который в этот же день доставит лампаду в область.

Агентство писало, что до 2005 года доставка Благодатного огня по российским епархиям не была организована, пока за это не взялся фонд Андрея Первозванного. До этого каждая митрополия за собственные деньги привозила святыню к себе. Сейчас по общему решению на региональном уровне выбирается один человек, которому не нужно лететь в Иерусалим, а только добраться до Москвы, где ему и передают частичку священного огня в специальном контейнере. Обратно служитель церкви также отправляется обычным рейсом.