Аварийные бригады газовиков в Хабаровске стали чаще ездить на вызовы

Специалисты «Газпром газораспределение Дальний Восток» в 2017 году фиксируют в регионе рост происшествий из-за нарушений правил использования газа. По данным статистики, главной причиной вызова аварийной бригады является утечка пропана из ветхих шлангов, труб и прочего оборудования. Всего за четыре месяца с начала года по Хабаровскому краю зарегистрировано почти 1400 таких обращений в диспетчерскую службу компании.

По данным аварийно-диспетчерской службы, в I квартале 2017 года число обращений из-за нарушения правил безопасного использования газа в быту выросло на 23 %. Чаще всего звонки поступают от жителей краевой столицы и Хабаровского района. В остальных муниципальных образованиях, наоборот, отмечают снижение количества инцидентов, связанных с использованием голубого топлива. В северных районах этот показатель упал на 40 %, а в южных — на 11 %. Самые распространённые нарушения правил безопасности, которые называют специалисты — оставленная без присмотра зажжённая конфорка, возгорание забытой на плите пищи, самостоятельное подключение и отключение газового оборудования. Так, например, за три месяца текущего года аварийные бригады в Хабаровске уже 18 раз обнаруживали утечку пропана из-за оставленного в открытом положении крана плиты без горения. Прошлогодний показатель — 33 случая за 12 месяцев. Одна из наиболее распространённых причин утечки газа — 9 % от всех обращений в диспетчерскую службу — трещины и разрывы в резиновых подводках, которыми плиты присоединяют к газопроводам. Об этом сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации.

«Наша главная задача — обеспечить безопасное и безаварийное газоснабжение наших потребителей. Мы призываем абонентов выполнять элементарные правила безопасности в обращении с бытовым газом. При подозрении на утечку газа и выявлении случаев самовольных манипуляций с газовым оборудованием следует незамедлительно сообщать об этом в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104», — отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Алексей Лукьянов.

Необходимо отметить, что с декабря 2016 года за уклонение от замены выработавшего свой ресурс газового оборудования собственники будут отвечать в административном порядке — размер штрафа составляет до двух тысяч рублей.

Агентство ранее писало о трагедиях, которые произошли из-за нарушений правил пользования голубым топливом. Газовоздушная смесь сдетонировала 7 марта 2017 года около девяти часов утра в квартире пятиэтажного дома на улице Мухина. Очевидцы сообщали, что услышали хлопок и звук бьющегося стекла. Пострадал мужчина — хозяин жилья, в котором случился взрыв. Пациента доставили в стационар краевой клинической больницы № 2 с ожогами рук и лица.

В декабре прошлого года в Советской Гавани взрывом газа оказалась разрушена кровля многоквартирного дома. ЧП произошло 7 декабря, в 13:50 по местному времени. Пострадали несколько человек, одна из женщин умерла от ожогов. Осенью 2016 года пенсионерка перепутала вентили на плите, из-за чего произошёл хлопок газа в шестиэтажном доме по улице Саратовской в Хабаровске.