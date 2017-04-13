В День города хабаровчанам подарят фейерверк на 16 минут

В этом году основные мероприятия, посвящённые празднованию Дня города, пройдут в Хабаровске 27 мая. В дальневосточной столице около 11 тысяч человек станут участниками большого шествия, а вечером для жителей и гостей краевого центра устроят фейерверк. Он продлится 16 минут.

«Праздничное шествие трудовых коллективов и общественности города состоится 27 мая в 11:00. Оно будет разделено на два мероприятия — пролог и шествие. В настоящий момент утверждён состав режиссёрско-постановочной группы пролога, определена концепция под названием «К берегам большого города» с участием духовых оркестров фестиваля «Амурские волны», — рассказал начальник организационно-методического отдела администрации Хабаровска Максим Шемчук.

Также 26 мая в Городском дворце культуры пройдёт праздничный приём мэром почётных гостей и торжественное собрание. По информации пресс-службы администрации Хабаровска, городские службы уже сейчас готовятся к празднику.

«Дороги должны быть приведены в нормативное состояние, нужно сделать ямочный ремонт, очистить от незаконной рекламы электро- и световые опоры, навести порядок в наружной рекламе. Собирайте рекламодателей, проводите необходимую работу, сдирайте все объявления со столбов, нужно всё успеть сделать», — поручил руководителям структурных подразделений администрации города и. о. мэра Хабаровска Валерий Лебеда.