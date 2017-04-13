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Участие в Параде Победы в Хабаровске впервые примут юнармейцы: РИА "Восток-Медиа"
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Участие в Параде Победы в Хабаровске впервые примут юнармейцы

Участие в Параде Победы в Хабаровске впервые примут юнармейцы
По площади Ленина промаршируют больше 80 участников всероссийского движения
сегодня, 13:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"/Ксения Мурзина

В День Победы в составе парадных колонн в дальневосточной столице впервые пройдут участники всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия». По площади имени Ленина будут чеканить шаг в марше больше 80 патриотов.

Тренировки парадных расчётов уже идут на территории Волочаевского городка. Открытые репетиции на главной площади края пройдут 26 и 28 апреля, а также 2 и 4 мая с 19:00 до 22:00. Генеральная репетиция запланирована на 6 мая, она начнётся в 9:00.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что хабаровчане увидят на параде бронеавтомобили «Тайфун-К». Эти машины — новички не только на празднике, но и в автопарках Восточного военного округа. Возможно, горожанам покажут, наконец, артиллерийскую самоходную установку модели «Мста-С». Эта самоходная 152-миллиметровая дивизионная гаубица появилась на репетициях парада, но 9 мая её не выпустили в колонне по неизвестным причинам. Машина предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и миномётных батарей, фортификационных сооружений, живой силы противника.

По информации пресс-службы городской администрации, сейчас специалисты готовят пригласительные билеты на трибуны для почётных гостей, разрабатывают схемы расположения спецтранспорта и сотрудников органов внутренних дел. За общественной безопасностью будут следить больше тысячи полицейских.

После парада хабаровчане пройдут в праздничном шествии от площади имени Ленина до площади Славы. По пути они исполнят  «Катюшу», «Смуглянку», «Три танкиста» и «День Победы». Помогать горожанам будут волонтёры-запевалы. С ними уже работает педагог по вокалу. Завершится День Победы салютом и фейерверком на набережной в 22:00.

 
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