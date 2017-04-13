Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
В Хабаровске появится целое дерево для замков молодожёнов: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 13 апреля 2017 года, 16:01
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
Регионы:


Популярное
вчера, 19:11
Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
вчера, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 17:44
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
сегодня, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
сегодня, 11:12
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
вчера, 18:08
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
сегодня, 12:03
Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
сегодня, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 21:02
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья

Обсуждаемое
сегодня, 12:44
14

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 21:39
8

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт
вчера, 18:36
8

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
сегодня, 10:24
5

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
сегодня, 14:40
5

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 19:11
5

Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
сегодня, 10:50
3

В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
сегодня, 12:03
2

Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 21:45
1

Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
сегодня, 07:01
1

В Приморье похолодало до -15
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней сегодня, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1208



Система Orphus

В Хабаровске появится целое дерево для замков молодожёнов

В Хабаровске появится целое дерево для замков молодожёнов
Арт-объект установят в парке "Северный"
сегодня, 12:40
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба администрации Хабаровска

В конце апреля в краевой столице появится первое «Дерево любви». Объект разместят на территории парка «Северный». По задумке авторов проекта, стальные растения станут местом для замков хабаровских молодожёнов.

Установить необычное дерево предложили представители регионального отделения Союза деловых женщин. Руководители парка поддержали идею и пообещали заплатить 150 тысяч рублей за изготовление объекта. Сейчас все ограды каскада прудов и световые опоры унизаны железными замками — молодожёны вешают их в знак нерушимости своей любви и верности друг другу. Сотрудники «Северного» каждый год срезают сотни таких «оков». По словам заместителя директора парка Юрия Левицкого, замки портят внешний вид территории и создают дополнительную нагрузку на конструкции.

«Решили провести эксперимент: в живописном месте парка, на берегу пруда, установить специальное стальное дерево, на ветви которого молодые пары смогут вешать свои замки, минуя ограды и фонарные столбы. В конце апреля уже планируем провести праздничное открытие объекта. Надеемся, что «Дерево любви» понравится хабаровчанам, и в перспективе здесь вырастет целая аллея таких деревьев», — рассказал Юрий Левицкий.

После установки арт-объекта охрана парка будет следить, чтобы молодожёны не вешали замки в других местах. Идею подарить хабаровчанам «Дерево любви» авторы проекта почерпнули в центральных регионах России. По информации пресс-службы городской администрации, стальное растение в Хабаровске будет отличаться от столичных дизайном. Как рассказала один из авторов проекта Елена Комарова, необычным будет, прежде всего, цвет дерева: красные ствол и ветви, золотые листья и обручальные кольца, которые украсят макушку. Высота полутонной конструкции достигнет порядка трёх метров. Чтобы дерево было устойчивым, его заглубят в землю на два метра, а основание зацементируют.

«Дерево будет стоять так прочно, что выдержит вес не одной сотни замков. Мы думаем, что оно станет знаковым арт-объектом для города. «Северный» — только начало: такие деревья мы хотим установить во всех парках и на прудах в центре Хабаровска. Их появление украсит и значительно разнообразит городскую среду. Надеюсь, что в октябре мы завершим этот проект седьмым деревом, а первое откроем уже 28-29 апреля», — рассказала Елена Комарова.

Однако, чтобы установить подобные объекты, понадобятся вложения инвесторов. Название компании или имя спонсора обещают нанести на памятную табличку, которую разместят на стволе «Дерева любви».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru