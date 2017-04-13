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В Хабаровске бюрократическая волокита не даёт открыть детские сады: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске бюрократическая волокита не даёт открыть детские сады

В Хабаровске бюрократическая волокита не даёт открыть детские сады
Малышей не пускают в учреждения из-за проблем с документами и лицензиями
час назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Хабаровчане, покупая квартиры в новостройках Волочаевского городка, а также на улицах Суворова и Павла Морозова, надеялись на развитую инфраструктуру, в том числе и шаговую доступность детских садов. Чиновники уверяли, что проблем с дошкольными учреждениями не будет. Но на деле всё обстоит иначе.

В Горобре заявляют, что им до сих пор не передали на баланс учреждения для дошколят. Причина — бумажная волокита, которая уладится, в лучшем случае, к середине лета. В ведомстве обещают, что 1 июля 2017 года детские сады примут, наконец, своих подопечных.

«Наше ведомство заведует детскими садами, которые введены в эксплуатацию. Эти три объекта не введены в эксплуатацию, они даже не стоят на балансе детских садов. Эти сады не зарегистрированы как объекты муниципальной собственности, управление образования не занимается этим вопросом. Для того, чтобы объект строительства встал на баланс муниципальной собственности, он должен быть зарегистрирован как соответствующий объект и передан в оперативное управление дошкольному образовательному учреждению. Сейчас департамент муниципальной собственности этим вопросом занимается. Тогда, когда земельный участок и здание будут переданы детскому саду в оперативное управление — мы сдадим все необходимые документы в лицензионный орган для получения лицензии. Только когда все документы будут готовы, сдадут их в лицензионный орган и получат лицензию, только тогда примут детей. Этот срок намечен на второй квартал текущего года», — объяснила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела дошкольного образования администрации города Татьяна Матвеенкова.    

Однако прокуратура Хабаровского края посчитала, что сроки сдачи объектов и так затянуты дальше некуда. Теперь надзорное ведомство выясняет причины, по которым детские сады после завершения строительства так и не приняли ни одного ребёнка. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о том, что проверку организовали после появления в СМИ информации о том, что три достроенных ДОУ ещё не ввели в эксплуатацию. Этот факт заинтересовал не только прокуратуру — главный федеральный инспектор взял на контроль эту ситуацию.

«Прокуратурой Хабаровского края организована проверка, будем выяснять, каким образом администрация города Хабаровска исполняет свои полномочия по организации дошкольного образования. Проверка инициирована по информации, размещённой в средствах массовой информации и в Интернете — о том, что детские сады построены и не сданы в эксплуатацию, в частности — детский сад по улице Суворова. В прокуратуру региона по этому поводу обратился главный федеральный инспектор по Хабаровскому краю. Результаты проверки обязательно будут обнародованы в средствах массовой информации на официальном сайте. Закончить проверку планируем к концу апреля, однако, если потребуется — сроки продлим», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних в социальной сфере прокуратуры Хабаровского края Ольга Таранникова.

Проблемы начались ещё во время строительства детских садов — строителям не платили зарплаты, всплывали финансовые проблемы у подрядчика, из-за чего срок сдачи затянулся. Об этих проблемах агентство сообщало ранее. В октябре 2016 года учреждение в Волочаевском городке в торжественной обстановке сдали в эксплуатацию. Однако дошколят там до сих пор нет. 

 
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