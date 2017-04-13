В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр

Когда на место приехали полицейские, хищника там уже не было

В хабаровском торговом центре обнаружили настоящего тигра. Хищник разгуливал по первому этажу возле ресепшена и лифтов. Дикая кошка попала на видео, которое быстро распространилось в социальных сетях.

«Санёк, тигр! Тигр! Откуда он тут? Центр Хабаровска, ни фига себе. На лифте сейчас поедет за покупками», — прокомментировал увиденное автор ролика.

Полицейские отправились в торговый комплекс, однако тигра в здании не нашли. Сейчас стражи правопорядка выясняют, действительно ли животное было в комплексе и как оно туда проникло.

«Сотрудники полиции получили сигнал о том, что в социальных сетях распространяется видеоролик, на котором тигр гуляет по одному из торговых центров города Хабаровска. На место незамедлительно прибыл наружный наряд полиции, животное обнаружено не было. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщила журналистам и. о. начальника пресс-службы краевого управления МВД России Екатерина Перепел.

Пользователи соцсетей высказали множество предположений о том, как животное оказалось в торговом комплексе в центре краевой столицы. По мнению некоторых наблюдательных комментаторов, видео похоже на рекламу.





«Ничоси, то медведи, теперь тигры», — написала пользователь Instagram alena__va.

«А снимает интересно кто?», — задалась вопросом maculevich22_.

«Теперь точно не пойдём в Энергоплазу.опасно там. Хреново контролят», — отрезал pavel_27rus.

«Да ясно, что реклама, но все равно прикольно, молодцы :)))», — высказалась ksanochka_z.

Ролик появился и в Facebook. Там хабаровчанин Александр Головко, разместивший видео, сразу высказался о том, что это постановка.

«Торговый центр Энергоплаза, Хабаровск, ходит тигр, прямо сейчас. Не удивлюсь, если это пиар акция заезжего цирка! Кстати, где наши зоозащитники?) В какой интересно машине перевозят несчастное животное, и вообще, что это такое, вместо того чтобы спать в клетке по ночам оно ходит и работает, по торговым центрам!» — сообщил Александр Головко.

«Это новый легионер "Амура", он просто не сориентировался, где "Платинум арена"», — пошутила пользователь Анна Ленская.