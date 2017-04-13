Главный тренер "СКА-Хабаровска": наша цель — стыковые матчи

Главный тренер футбольного клуба «СКА-Хабаровск» Андрей Гордеев после ничейного матча с калининградской «Балтикой» похвалил своих подопечных за игру. По его словам, «армейцам» не помешали ни долгие перелёты, ни смена покрытий.

«Как и ожидалось, матч получился достаточно сложный. Мы опасались быстрых выбеганий и контратак, тем более у «Балтики» есть скорость. В целом, думаю, ребята справились, молодцы. Хотел бы отдать должное своей команде, потому что мы много летаем, непросто приходится. Переживали из-за смены грунта — тренируемся мы на искусственном поле, а играть пришлось на натуральном, ещё и без тренировки, потому что долго добирались. Выдержали и ещё контригру организовали. Мне кажется, что это закономерная ничья», — рассказал Андрей Гордеев.

Наставник «армейцев» признался, что встреча далась команде тяжело — большая группа игроков осталась в Хабаровске, чтобы отдохнуть и восстановиться. Силы «СКА-Хабаровску» ещё пригодятся — клуб намерен выйти в стыковые матчи.

«Наша задача — попасть в стыковые матчи. Нам придётся сражаться за это до конца, потому что, судя по матчам, некоторые команды теряют очки, другие где-то находят. Придётся бороться до последнего матча», — отметил Андрей Гордеев.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «армейцы» сыграли вничью с калининградской «Балтикой» — 0:0. Заработанное очко позволило команде вернуться на третью строчку в турнирной таблице ФНЛ.