Хабаровский "Амур" оставил в составе Коларжа

Легионер хабаровского «Амура» Ян Коларж продлил контракт с клубом. Чешский защитник будет играть в составе «тигров» ещё год. По такому поводу игрок записал видеообращение к болельщикам.

«Привет всем болельщикам «Амура»! Я подписал контракт, и очень рад, что могу остаться с вами ещё на год. Надеюсь, все будете болеть как в прошлом сезоне, и мы все пойдём за победой. Приходите и болейте за «Амур»!», — рассказал Ян Коларж.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», к «тиграм» легионер присоединился перед началом сезона 2015-2016 годов в ходе масштабного обмена с владивостокским «Адмиралом». В нынешнем сезоне защитник сыграл за «Амур» 60 матчей, в которых забросил девять шайб и сделал шесть голевых передач. Его показатель полезности «+4». Также Ян Коларж представил клуб на Матче Звёзд КХЛ.

Помимо Коларжа соглашения с «Амуром» продлили вратарь Юха Метсола и нападающий Томаш Зогорна. Агентство писало, что наставник «тигров» Андрей Мартемьянов обещал оставить костяк команды и сообщил о переговорах с братьями Ушениными и Олегом Ли. Также клуб договаривается о переходе в команду чешского форварда Марека Квапила. Если он примет предложение дальневосточников, то присоединится к хабаровчанам в начале июля.