Сезон вандалов открыт: в Хабаровске вновь продают краснокнижные цветы

В дальневосточной столице продавцы дикоросов разнообразили свой ассортимент. На прилавках уличных торговцев снова появились адонисы.





Один букет ярко-жёлтых первоцветов, занесённых в Красную книгу края, оценивают в 50 рублей. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», адонис «за компанию» с первой дикой зеленью — черемшой, уже несколько лет становится постоянным товаром на стихийных и официальных рынках. Большинство продавцов — пенсионеры, которые хотят немного заработать.





«Берите цветочки, свежие, собирала в пять утра. Они ещё до конца не раскрылись, потому что холодно. Сейчас солнце пригреет, и распустятся. Всего 50 рублей, это же недорого! Зато настоящие, лесные», — предлагает дачница Ольга Матвеева.

О том, что адонис относится к редким и исчезающим видам растений, эта старушка не знает. А вот её коллега по цеху — в нескольких метрах — не только осведомлена о том, что нарушает закон, срывая цветы, но и не видит в этом ничего предосудительного.





«А что такого? Я же не с корнями их выдираю, не грузовиками из леса везу. Аккуратно стебельки срезала, корни остались, там в будущем году опять цветы вырастут. А что ещё делать? Жить-то надо, за день букетиков пять продам — и на дорогу домой деньги есть, и хлеба куплю, и молока ребёнку», — объяснила корреспонденту агентства жительница села Бычиха, пожелавшая остаться неизвестной.





Адонис амурский, который в просторечии называют первоцветом, раньше всех распускается на Дальнем Востоке с наступлением весны. Из-за сезонных пожаров и активного сбора жителями региона адонис включили в Красную книгу Хабаровского края и ЕАО, а также в сводку редких и исчезающих растений Амурской области. В Хинганском государственном заповеднике растение находится под официальной охраной.





Год назад первые адонисы распустились в Вяземском районе. Неожиданную весеннюю находку обнаружили лесники во время обхода территории. В этом году ярко-жёлтые дальневосточные подснежники расцвели лишь пару дней назад в окрестностях Хабаровска.