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Хабаровчане едут на работу под звуки рок-н-ролла: РИА "Восток-Медиа"
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Хабаровчане едут на работу под звуки рок-н-ролла

Хабаровчане едут на работу под звуки рок-н-ролла
Весь мир отмечает день рождения этого музыкального жанра
сегодня, 08:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская; видео: YouTube

 Сегодня, 13 апреля, меломаны всего мира празднуют Всемирный день рок-н-ролла. Эта дата объединяет всех любителей музыки, для которых танцевальный рок стал не просто звуком, а стилем и образом жизни.

Историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло 12 апреля 1954 года. Американец Билл Хейли записал сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым в новом музыкальном направлении. Оригинальный стиль быстро преодолел границы США и распространился по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям. Хейли стал первой звездой рок-н-ролла среди белокожих исполнителей. Его коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех.

Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков и молодёжи. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания. В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. А ливерпульская четвёрка своими композициями запустила в мир эпидемию «битломании». В 1964 году появились Rolling Stones, отличавшиеся быстрым, мощным и техничным звуком. В 1970-е годы родился психоделический рок, яркими представителями которого были группы Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Это десятилетие считают золотой эпохой в развитии рок-культуры.

Конец семидесятых ознаменовался появлением панк-рока («дрянной рок»). Упрощённая музыкальная схема вывела на первый план вокал и тексты. В них часто встречалась критика правительства, политики, богатых слоев общества. На волне панка взлетели группы Sex Pistols, The Clash, Stooges. В 1980-х годах появился женский рок, а в практичные 1990-е самым ярким рок-н-рольщиком был Курт Кобейн и его группа Nirvana.

Русский рок зародился в СССР во второй половине 20 века под влиянием западной музыки. Среди самых ранних групп были созданные Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне». Волна битломании, докатившаяся до СССР, привела к созданию практически в каждой школе своей рок-группы. Некоторые из этих коллективов потом стали главными лицами сцены 1970-х, в их числе знаменитая «Машина времени». Но распространение рок-н-ролла сдерживалось советской политикой культурной цензуры. Несмотря на это, к началу 1980-х годов в СССР сформировалось полноценное рок-движение. «Оттепель» родила группы в стиле «нью-вэйв» — «Кино», «Алиса», «АукцЫон», «Оберманекен», «Странные игры» и другие. В 1985 году была открыта Московская рок-лаборатория, позволившая столичным группам легализовать свою деятельность. Популярность приходит к группам «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк» и «Бригада С». Конец 1980-х ознаменовался окончательным выходом русского рока из подполья.

 

Сегодня рок-музыка имеет множество направлений: от лёгкого танцевального рок-н-ролла до брутального агрессивного грайндкора. Тексты песен варьируют от непринуждённого и шутливого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке, хотя явной границы между понятиями «рок» и «поп» не существует. Многие музыкальные явления балансируют на грани между ними.

 
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