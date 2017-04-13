Четверг в Хабаровске пройдёт без существенных осадков

В дальневосточной столице сегодня, 13 апреля, преимущественно солнечная погода. В течение всего дня синоптики не прогнозируют существенных осадков.
В утренние часы столбик термометра покажет отметку в -6...-4 градуса по Цельсию. После обеда в Хабаровске потеплеет до +6...+8 градусов.
В краевом центре по-прежнему дует ветер с западной стороны. Воздушные массы движутся со скоростью 8-13 метров в секунду.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.