Картина дня в Хабаровском крае: суды, зоозащита и немного стройки

Национальный день тайских слонов в нашей ленте новостей отметился, прежде всего, началом очередной главы в резонансном деле хабаровских «живодёрок». Сегодня в Индустриальном районном суде краевой столицы состоялось первое слушание. Прессу в зал заседаний не пустили, но после окончания стало известно о том, что девушкам и их подельнику продлили срок содержания под стражей. Кстати, судебное слушание стало для нас поводом опробовать новый формат подачи новостей в нашем неофициальном Телеграм-канале. Вы ещё не видели?

В продолжение темы — о зоозащитниках. Активисты организации, известной своим отношением к бездомным кошкам и собакам, устроили акцию возле здания суда. Они развернули баннер с надписью «Живодёрам не место среди людей». Выступление «Зоозащиты-ДВ» продолжалось недолго: судебные приставы настойчиво порекомендовали общественникам удалиться. Баннер у них, кстати, забрали.

Спортивный обзор сегодня разнообразен как никогда. Президент Дальневосточной федерации современного панкратиона проводит занятия по ножевому бою. Хабаровские бильярдисты отобрались на чемпионат России. А вчерашний матч «СКА-Хабаровска», который не оценили болельщики, неожиданно понравился главному тренеру «армейцев» Андрею Гордееву.

В криминальном обзоре дня событий мало, но они довольно яркие. В парфюмерном магазине хабаровчанке дали на сдачу купюру банка приколов — тысячу «дублей». Сотрудники торговой точки заявляют, что они не при чём. Ситуацию уже прокомментировали в полиции. Ещё одна жительница краевой столицы стала фигуранткой ряда уголовных дел по статье «Мошенничество», обобрав своих знакомых на 60 миллионов рублей.

В завершение — немного о социальных новостях. Жилой комплекс «Алексеевская-1», сдача по которому неоднократно переносилась, планируют (на этот раз вроде бы окончательно!) закончить до конца 2017 года. В этой истории интересна в чём-то двойная позиция мэра Хабаровска Александра Соколова. И вечный вопрос: где деньги?