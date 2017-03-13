Целлюлозный комбинат в Амурске хочет построить компания China Paper

Китайская компания China Paper, входящая в холдинг Chengtong, предложила построить в Амурске комбинат по производству целлюлозы. Свои идеи предприниматели из Поднебесной озвучили сегодня, 13 марта, на встрече с дальневосточным полпредом российского президента Юрием Трутневым, которая прошла в Хабаровске.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», речь о создании нового российско-китайского целлюлозного комбината идёт с 2015 года. Сначала местные бизнесмены предлагали его построить в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, затем идею перенесли в Амурск. В результате о реализации крупного проекта договорились China Paper и RFPGroup.

«Сроки конкретного прихода инвестора мы не обсуждали. Договорились, что в ближайшее время приедет группа специалистов из компании, которые вместе с нашими специалистами тщательно обследуют те условия, которые мы предлагаем. В том числе, есть вопросы по лесоустройству. Я думаю, что если всё пойдёт так, как мы предварительно проговорили, то проект стартует в 17-м году», — отметил Вячеслав Шпорт.

Стоимость проекта — свыше одного миллиарда долларов.Ожидается, что мощность нового комбината составит 500 тысяч тонн хвойной целлюлозы в год. Продукция будет ориентирована на азиатский и местный рынки. Как уточнил Юрий Трутнев, уже в мае бизнесмены хотят подписать предварительные документы о реализации проекта. При этом он напомнил, что российская сторона заинтересована в переработке лесной продукции на территории Дальнего Востока. Однако сейчас для этого изменились экономические условия.

«Наши пошлины перестали быть заградительными. Сначала они по уровню были таковы, что были какие-то стимулы для строительства перерабатывающих производств в России, а сейчас нет. Поэтому я дал поручение коллегам вернуться к уровню пошлин и, может быть, внести в правительство предложение по их увеличению», — отметил полпред.