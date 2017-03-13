Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
"Дорожные войны" по-хабаровски запечатлел очевидец на камеру телефона: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 20:57
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
19

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 14:26
12

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 12:45
6

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
сегодня, 16:07
6

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
5

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
сегодня, 19:25
4

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
сегодня, 18:15
3

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
сегодня, 09:05
2

Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 141



Система Orphus

"Дорожные войны" по-хабаровски запечатлел очевидец на камеру телефона

"Дорожные войны" по-хабаровски запечатлел очевидец на камеру телефона
Местом баталий между водителями автобусов стала остановка общественного транспорта
сегодня, 19:35
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com; видео: "Вести-Хабаровск"

Шофёры городских автобусов по-прежнему не могут решать конфликты мирным путём. Очередной спор перевозчиков 25-го маршрута заснял на камеру мобильного телефона пассажир и прислал в редакцию телеканала «Вести-Хабаровск». Где именно произошёл инцидент, по кадрам непонятно. На записи сложно идентифицировать местность, но снимавший уверяет, что это произошло в Хабаровске. Откровенного рукопашного боя между водителями не было, но вот словесная перепалка развернулась во всей красе.

Как сообщает «оператор» видеосъёмки, конфликту предшествовали гонки. В попытке опередить друг друга водители автобусов чуть не устроили ДТП. Бросив свои прямые рабочие обязанности — перевозку пассажиров, мужчины выбежали на улицу и стали горячо спорить.

В погоне за прибылью шофёры автобусов забывают о главном — о безопасности клиентов. Провоцируя конфликтные ситуации и аварии на дорогах, водители общественного транспорта дали пищу для размышлений законодателям. Чиновники хотят запретить «дорожные войны», при этом они предлагают ввести в качестве санкции лишение водительского удостоверения. Данное предложение депутаты выдвинули ещё в 2015 году, но пока что воплотить свою задумку в реальность у них не получается: у инициативы нашлись противники. Так, первый заместитель главы комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков считает, что не нужно «изобретать велосипед» — нынешних законов вполне хватает, чтобы защитить порядочных водителей от автохамов.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru