Предприимчивая хабаровчанка выманила 60 миллионов рублей у знакомых

Сотрудники отдела полиции № 9 в дальневосточной столице задержали 29-летнюю женщину, которую долгое время разыскивали по подозрению в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере. Злоумышленница уже дала признательные показания и раскрыла оперативникам свою преступную схему — благодаря замыслу ей удалось увеличить своё благосостояние на 60 миллионов рублей.

Хабаровчанка представлялась сотрудницей государственных структур. Втираясь в доверие горожан, она получала наличные и скрывалась. Примечательно, что деньги пострадавшие передавали ей лишь на основании устных договорённостей. Без всяких документов и доверенностей в руки мошенницы попадали суммы, в которых имелось не менее четырёх нолей, а в ряде случаев — и все шесть. Свою роль в столь доверчивом поведении сыграл тот факт, что практически все жертвы так или иначе были знакомы с преступницей. Для большей убедительности, женщина выбирала для встреч с потенциальными жертвами места около госучреждений.

Легенды, которыми пользовалась 29-летняя преступница, были весьма разнообразны. Так, один из пострадавших отдал полмиллиона рублей для перевода их в валюту по курсу ниже банковского. После получения денег женщина перестала выходить на связь. Самостоятельно мужчина не смог найти свою знакомую — для этого пришлось обращаться в правоохранительные органы.

Ещё двоих хабаровчан женщина «кинула» на миллион и один миллион двести тысяч под видом помощи в покупке жилья по социальной программе. Как известно, для столь сложной и длительной процедуры нужно было лишь внести предоплату на банковский счёт. При этом людей не смущало, что банковская карта зарегистрирована на физическое лицо, а не на организацию.

«В настоящее время в правоохранительные органы обратились 35 человек, которые пострадали от противоправных действий подозреваемой. Примерная сумма нанесённого ущерба составляет порядка 60 миллионов рублей. Сотрудники полиции склонны полагать, что эти цифры не окончательные. Следственными органами УМВД России по городу Хабаровску возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Задержанная полностью признала свою вину и активно сотрудничает со следствием. Также женщина созналась в том, что похищенные деньги она потратила на себя и свои нужды. Чтобы обеспечить возврат наличности пострадавшим, следователи наложили арест на личное имущество подозреваемой, в том числе — на дорогой автомобиль.