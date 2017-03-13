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Растратчики денег краевой типографии в Хабаровске получили сроки

Растратчики денег краевой типографии в Хабаровске получили сроки
Следователям удалось доказать восемь фактов мошенничества
сегодня, 16:55
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице Кировский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору Хабаровской краевой типографии, его заместителю и главному бухгалтеру, обвиняемым в хищении денег и имущества предприятия. Все фигуранты получили условные сроки.

Следователи доказали восемь эпизодов мошенничества и хищений. Ущерб, нанесённый обвиняемыми организации, составил более 17 миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, в ходе следствия злоумышленники возместили его в полном объёме. Решением суда бывший генеральный директор типографии получил шесть лет и четыре месяца лишения свободы условно, его заместитель также получил «условку», но на два месяца больше, а главный бухгалтер получила четыре года условно.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в период с 1 января 2013 года по 29 января 2015 года фигуранты уголовного дела, используя своё служебное положение и действуя организованной группой, похитили вверенное им имущество на общую сумму 13,5 миллиона рублей, а также 3,8 миллиона с расчётных счетов. Кроме этого, используя подложные документы, обвиняемые похитили 946 тысяч рублей, которые из бюджета Хабаровского края выделили на возмещение затрат по производству, публикации и распространению информационно-публицистических материалов целевого назначения. Похищенные деньги обвиняемые легализовали с помощью финансовых операций и распоряжались ими по своему усмотрению.

 
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Комментарии
  • Valery  (сегодня, 17:44 )

    Простым людям за хищения на рубль, даюттюремное заключение. А этим хапугам за десятки миллионов дали условное наказание. Воруйте "господа" дальше.



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