В Хабаровске виновных во взрыве на Даниловского отправят в колонию

В Хабаровске поставили точку в деле о взрыве газа на улице Даниловского. В законную силу вступил приговор, вынесенный работникам аварийно-диспетчерской службы ОАО «Хабаровсккрайгаз». Их признали виновными в трагедии.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что взрыв газа в квартире дома № 14а по улице Даниловского унёс жизнь одной женщины, позже погибла ещё одна местная жительница. Виновными в трагедии признали троих сотрудников «Хабаровсккрайгаза»: мужчин привлекли к ответственности за то, что они выполнили работы, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Однако работники «аварийки» свою вину не признали. Так, сменный мастер сообщил о том, что взрыв произошёл не в его смену — он прибыл на рабочее место, когда бригада уже выехала на адрес. К тому же эксперты выяснили, что взрыв произошёл далеко от газового оборудования, которое утечки не давало.

Несмотря на это, районный суд назначил всем наказание в виде лишения свободы: одному из обвиняемых определили три года и пять месяцев с отбыванием в колонии общего режима, двоим — по три года и три месяца в идентичных условиях. Осуждённые пытались обжаловать приговор, но краевой суд оставил его без изменения.

«Судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда посчитала приговор законным и обоснованным, а квалификацию действий осуждённых верной, и оставила без изменения приговор суда первой инстанции, а апелляционные жалобы осуждённых — без удовлетворения», — сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Агентство также писало, что апелляционная инстанция Хабаровского краевого суда всё-таки изменила решение Краснофлотского районного органа исполнительной власти по факту взрыва и взыскала с акционерного общества «Газпром газораспределение Дальний Восток» в общей сложности 16 миллионов рублей в пользу потерпевших и администрации города.