Юрий Башмет в седьмой раз привезёт в Хабаровск концертную программу

В краевой столице под руководством Юрия Башмета пройдёт седьмой по счёту международный музыкальный фестиваль. Старт программы запланирован на 7 апреля — она традиционно продлится восемь дней. Концерты состоятся не только в Хабаровске, но и в Комсомольске-на-Амуре. Как и в предыдущие годы, концертмейстер привезёт неизменных участников фестиваля — камерный ансамбль «Солисты Москвы». В этом году ансамбль отмечает своё 25-летие, и первый концерт в рамках юбилейного турне по Дальнему Востоку состоится как раз в рамках Хабаровского фестиваля.

Юрий Башмет планирует уделить особое место в рамках мероприятия детской программе. В краевой столице 8 апреля, а в Комсомольске — 9 апреля, при участии хабаровского актёра Владимира Домбровского исполнят цикл «Времена года» Петра Ильича Чайковского. Также к мероприятию будет приурочен конкурс детского рисунка учащихся школ края. На закрытии фестиваля, 14 апреля, маэстро исполнит российскую премьеру прелюдии и ламенто для альта и струнных итальянского композитора Коласанти.

В программе заявлены как молодые музыканты, так и уже полюбившиеся дальневосточной публике артисты международного уровня: пианисты Ксения Башмет и Иван Рудин, уникальный исполнитель на стеклянной арфе Александр Лемешев, солистки Приморской сцены Мариинского театра Анастасия Кикоть (сопрано) и Большого театра Дарья Шкредова (меццо-сопрано), а также один из самых известных исполнителей на исторических духовых инструментах Аркадий Шилклопер. Также участником фестиваля станет Дальневосточный академический симфонический оркестр, за дирижёрский пульт которого встанет гость из Австралии Владимир Фаншиль, а солистом в концерте выступит скрипач из Германии — Максимилиан Симон.

За семь лет своего существования фестиваль в Хабаровске стал одним из самых ожидаемых культурных событий весны, проходящих на Дальнем Востоке. Уже первое мероприятие, которое состоялось в 2011 году и включало всего три концерта, сразу вызвало огромный интерес у зрителей, после чего и было принято решение сделать его ежегодным. Как сообщало агентство, в прошлом году в рамках фестиваля прошла программа «Лики Шекспира». Чтецом выступил заслуженный артист России, актёр театра и кино Михаил Трухин.