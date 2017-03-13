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В Хабаровске гостей спортклуба учат основам ножевого боя: РИА "Восток-Медиа"
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В Хабаровске гостей спортклуба учат основам ножевого боя

В Хабаровске гостей спортклуба учат основам ножевого боя
Занятия проводят раз в три месяца
сегодня, 12:00
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Посетители спортивного клуба, который находится под эгидой Дальневосточной федерации современного панкратиона, познают основные приёмы боя на ножах. Каждые три месяца постоянные гости отрабатывают базовые удары и блоки при помощи резиновых и деревянных клинков, а также учатся уклоняться от атаки противника.


 

 

 

Занятия по ножевому бою для хабаровчан проводит президент Дальневосточной федерации современного панкратиона Дмитрий Коньков. Он считает, что такие тренировки полезны не только бойцам ММА, а любому человеку — как для саморазвития, так и для возможной самозащиты.


 

 

 

«Такие тренировки в «Академии» (Академия fight & functional club — прим. ред.) мы проводим регулярно, народ очень активно ими интересуется. Мы это преподносим как своеобразный курс самообороны — чтобы человек понимал, что делать с ножом или как себя вести, когда его атакуют с ножом. К тому же, это хороший фитнес: нужно двигаться очень быстро, и человек, который сам по себе ленив и малоподвижен, с ножом начинает бегать как молодой. Это проверено уже раз двести», — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Дмитрий Коньков.


 

 

 

После небольшой разминки, которая разогревает суставы, участники очередного занятия делятся на пары и приступают к отработке приёмов. Одна рука атакует, другая сбивает движения противника и блокирует его попытки нанести удар. И так — пять, десять, пятнадцать раз, пока не прозвучит команда «Стоп». На освоение каждой «фишки» с ножом гостям дают не более пяти минут: обучение идёт в очень высоком темпе, а внимательный тренер поправляет каждую ошибку подопечных.


 

 

 

«Сюда могут прийти и люди, что называется, с улицы. Но мне нравится заниматься в «Академии», потому что случайные гости сюда не заходят. Как правило, здесь собираются адекватные хабаровчане, которые интересуются спортом, единоборствами. Это приятно», — прокомментировал Коньков.


 

 

 

Каждое занятие длится от часа до полутора. За это время посетители «Академии» успевают не только освоить приёмы ножевого боя, но и получить своеобразный инструктаж по практическому применению навыков.


 

 

 

«Я около 16 лет служил в специальных войсковых подразделениях. Оттуда и принёс умение боя на ножах. Основное, чему я учу на таких занятиях — правильно держать стойку и правильно двигаться, это главное. А из каких-то хитростей могу отметить самый страшный секрет всех единоборств: нужно пахать два раза в день всю свою сознательную жизнь», — поделился президент Дальневосточной федерации современного панкратиона.


 

 

 

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