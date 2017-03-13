Движение в центре Хабаровска ограничат из-за учений силовиков

Тактико-специальное антитеррористическое учение существенно затруднит движение по переулку Студенческому, Уссурийскому бульвару и улице Дикопольцева в краевой столице. Мероприятия запланированы на 15 марта. С 7:00 до 16:00 автомобилистам придётся уступить проезжую часть на этих дорогах силовикам, которые в районе «Платинум Арены» будут отрабатывать навыки по пресечению террористических актов на объекте с массовым пребыванием людей и ликвидации их последствий. Кроме спорткомплекса, местом учений будут парковка у торгового центра «Экодом» и территория, прилегающая к средней школе № 33.

«В предстоящем учении примут участие специалисты краевых управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, Управления на транспорте МВД России по ДФО, Восточного округа войск Национальной гвардии, а также представители правительства края и администрации города. Руководство учением возложено на оперативный штаб в Хабаровском крае, входящий в состав Национального антитеррористического комитета», — сообщили в пресс-службе координирующего ведомства.

В течение всего дня, намеченного для проведения мероприятия, сотрудникам правоохранительных органов и силовых ведомств предстоит отработать взаимодействие и показать оперативность реагирования на экстренные ситуации в случае террористической угрозы, в частности — показать навыки работы по освобождению заложников и обезвреживанию взрывного устройства. Эту информацию также озвучили в оперативном штабе учений по региону.

Антитеррористические мероприятия подобного плана проходят также на объектах энергетики и водного транспорта. Иногда учения могут затянуться на несколько дней. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в мае 2016 года силовики провели в режиме «боевой готовности» два дня на территории ТЭЦ-3.