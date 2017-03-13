Из Хабаровска вновь вылетит наблюдательный самолёт

В этот раз на его борту будут специалисты из США и Германии

С хабаровского аэродрома Новый стартует очередной наблюдательный полёт над территорией России. Самолёт совершит его с представителями Соединённых Штатов Америки и ФРГ. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«В рамках реализации международного договора по открытому небу, в период с 13 по 18 марта совместная миссия США и Германии выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б», — заявил Сергей Рыжков.

Самолёт ОС-135Б принадлежит к классу воздушных судов, не предназначенных к боевым действиям. На борту нет оружия. Из специальной аппаратуры можно найти только аэрофотоаппараты, которые прошли международное освидетельствование. Сертификаты соответствия, которые выдавали в том числе и российские специалисты, подтверждают легальность использования аппаратов на территории нашей страны. Полёты будут проводиться непосредственно при участии русских коллег. Эта мера призвана контролировать соблюдение условий договора по открытому небу. Главным условием документа является обеспечение возможности подписавшим его сторонам совершать облёты территорий стран-участников договора для укрепления доверительных отношений в части наблюдения за военной деятельностью и контроля над вооружением. Договор подписали 23 страны, входящие в ОБСЕ, в 1992 году в Хельсинки, и он носит международный характер. Российская Федерация ратифицировала его в 2001 году.

Наблюдательные полёты, стартом которых был аэродром в Хабаровске, проходят не в первый раз. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что 7 ноября 2016 года США и Чехия выполнили совместный полёт, а в мае 2015 года США и Дания из иллюминатора осмотрели территорию России. Как и во время предыдущих кампаний, на борту ОС-135Б вместе с зарубежными наблюдателями полетят и российские специалисты. Они проследят, чтобы иностранные военные использовали только согласованную договорённостями аппаратуру для аэрофотосъёмки.