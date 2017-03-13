Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Хабаровчанка получила в магазине тысячу "дублей" сдачи: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 13 марта 2017 года, 20:58
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Инвестиции в ДФО: дом на воде в Приморье и целлюлозный завод в Амурске
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Хабаровские "живодёрки" просидят под арестом до августа
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
Не умеем выдерживать строительный цикл — Соколов о ЖК "Алексеевская-1"
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:55
Приморцев развеселила нелепая полицейская погоня
сегодня, 14:26
В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 06:36
Во Владивостоке начинаются отключения воды
сегодня, 07:05
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии
сегодня, 13:11
Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест
сегодня, 09:53
Снег нарушил транспортное сообщение в Приморье
сегодня, 08:47
Жители Владивостока сегодня с трудом добираются на работу
сегодня, 08:02
Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 16:07
По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
Во Владивостоке рушат старые подпорные стены

Обсуждаемое
сегодня, 08:02
19

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
сегодня, 14:26
12

В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин
сегодня, 12:45
6

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
сегодня, 16:07
6

По факту ДТП со сбитой толпой возле ДВФУ возбуждено уголовное дело
сегодня, 10:27
5

Во Владивостоке рушат старые подпорные стены
сегодня, 13:31
4

На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей
сегодня, 19:25
4

Китайцы построят во Владивостоке дом-лайнер
сегодня, 09:20
3

За неправильную парковку во дворе хабаровчанин получил штраф мусором
сегодня, 18:15
3

Уссурийскому танцору Левону Херунцу дали условный срок
сегодня, 09:05
2

Студента с рожками пока не отпускают из Приморского сафари-парка
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра 10.03.2017
Во Владивостоке появились кандидаты на должность нового мэра
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке 10.03.2017
В Госдуме выслушали идеи бизнес-объединений по налоговой нагрузке
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет 10.03.2017
Приморцы могут подать заявление в суд через Интернет


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 141



Система Orphus

Хабаровчанка получила в магазине тысячу "дублей" сдачи

Хабаровчанка получила в магазине тысячу "дублей" сдачи
Фальшивую купюру она заметила только в другой торговой точке
сегодня, 10:00
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: паблик "Типичный Хабаровск" в соцсети "ВКонтакте"

Во время визита в магазин крупной парфюмерной сети города жительнице дальневосточной столицы выдали сдачу фальшивыми деньгами. Среди купюр хабаровчанка заметила одну тысячу «дублей». К сожалению, это выяснилось уже в другой торговой точке. Доказать свою правоту и вернуть деньги женщине пока не удалось.

«Сегодня совершала покупку в магазине крупной парфюмерной сети в одном из ТЦ Хабаровска. Сдачу дали 1000-ми купюрами. Одна из них фальшивая, "тысяча дублей". Подделку обнаружила уже в другом магазине. После вернулась и предъявила им претензию. На что "доброжелательный" администратор, якобы проверив камеры, сообщила что это не правда и купюры надо проверять (я проверила при сдаче только сумму и кучкой засунула в кошелёк).Так же объявила меня мошенницей. Теперь сижу в полиции и жду вердикта. Будьте аккуратней! Проверяйте купюры при сдаче», — озвучила горожанка Катерина Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте» (здесь и далее авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Ситуацию с фальшивой купюрой сейчас обсуждают подписчики паблика «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». Некоторые участники дискуссии выступают на стороне горожанки, другие, напротив, считают, что она сама виновата, так как была невнимательной.

«а магазин то при чем?», — уточнил пользователь Дмитрий Амурский.

«Безналом плати - не ошибешься», — посоветовал хабаровчанке Михаил Лазо.

«По мне так виноват кассир (магазин) и никто иной. Ведь и правда никто, никогда не проверяет каждую купюру в сдаче, а кассир эти деньги пересчитывает и видит каждую. И действительно он такую купюру принял у кого-то... Так почему должен страдать потребитель отдающий нормальные деньги, а получая фальшивку?», — прокомментировал Илья Кошелев.

«Жаль тебя конечно, но нех варежку разивать!!!!», — высказался Евгений Иванов.

В ситуациях с поддельными деньгами чаще всего приходится разбираться правоохранительным органам. О ряде подобных инцидентов неоднократно писало и РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Так, в ноябре 2016 года полиция расследовала редкий инцидент. Банковский терминал самообслуживания принял две поддельные купюры номиналом в пять тысяч рублей и записал деньги на счёт мошенника. Это выявили сотрудники кредитного учреждения при инкассации, после чего обратились в правоохранительные органы.

В феврале этого года суд Краснофлотского района Хабаровска признал 32-летнюю местную жительницу виновной в том, что она пыталась оплатить товар поддельной купюрой. Женщина два раза чуть не рассчиталась фальшивыми пятью тысячами рублей, чтобы получить сдачу, но продавец вовремя вызвал охрану.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru