Хабаровским туристам сегодня нельзя кататься на слонах в Таиланде

Сегодня, 13 марта, в Таиланде чествуют умнейших животных, которые неизменно привлекают внимание туристов. Свой праздник отмечают слоны. Несмотря на то, что эта дата не фигурирует в списке официальных, с 1998 года Национальный день тайского слона — одно из самых популярных событий у местного населения.

С древних времён слоны были незаменимыми помощниками тайцев: они помогали людям строить храмы и целые города, воины использовали этих животных в сражениях. Сегодня Таиланд привлекателен для туристов в том числе и из-за слонов. Катание верхом на них — одно из самых популярных развлечений.

Чествования, посвящённые животным, проходят на специально подготовленных и оборудованных площадках: виновников торжества украшают цветами, лентами и дорогими попонами, а затем выводят на помост, где на слонов может посмотреть каждый. Также в этот день, по негласному правилу, туристы не катаются верхом на слонах: это считается невежливым по отношению к животным.

Путешественники, которые весной приезжают на Пхукет или в Паттайю, имеют возможность принять участие и в других ярких торжествах, посвящённых чествованию слонов. В этот день в храмы стекаются толпы желающих отдать дать уважения и пожелать слонам здоровья и долголетия. Одно из самых интересных зрелищ — кормление животных. Для этого обустраивают специальные буфеты с разнообразием фруктов, овощей и прочих лакомств. Звери, в частности, обожают сахарный тростник и солёные огурцы. Кроме этого, слоны почти свободно расхаживают по улицам, принимая поздравления и вкусные подношения.

В Айутайе, древней столице Таиланда, можно наблюдать другое, не менее красочное представление. Там слоны на специально оборудованном поле играют в футбол с местными школьниками. Хотя спортсмены обеих команд и находятся в разных весовых категориях, но это не мешает им бесстрашно и с азартом сражаться за звание победителя. Правда, мячи далеко не всегда выдерживают мощные удары слонов, но для такого мероприятия обычно их припасают в достаточном количестве, чтобы матч проходил по всем правилам.